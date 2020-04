I år kan kanskje vi bli invitert inn?

Det blir ikke noe barnetog. Og kongefamilien kommer ikke ut på balkongen for å vinke. Da kan kanskje vi bli invitert inn i stedet?

Det blir en underlig 17. mai i år:

Ingen barnetog. Ingen jublende barn med flagg og softis. Ingen pyntede folkemengder. Og ingen konge på balkongen.

Faktisk er det historisk: Ifølge kongehusets nettsider har det vært barnetog i Oslo siden 1870, altså i 150 år - bare med unntak for okkupasjonen. Så hva i all verden skal vi gjøre i år?

Kanskje vi kan forsøke å invitere oss selv inn i stedet?

På en vanlig 17. mai går rundt 30.000 barn fra 115 Oslo-skoler forbi kongefamilien på Slottet. Hele seansen tar fra tre til tre og en halv timer, og blir fulgt med interesse på TV av hundretusener av nordmenn fra Lindesnes til Nordkapp.

Og mange har nok ofte, i likhet med meg, lurt på:

Hvordan er det å stå der oppe og se ut over et stivpyntet Oslo med faner og flagg? Hvordan forbereder de seg? Hva har de gjort før de kommer ut, og hva skal de når de går inn igjen? Og her kommer altså en idé, alldeles gratis.

Kanskje kan kongehuset benytte anledningen til å fortelle.

Fortelle litt om hvordan de forbereder seg, hva de spiser, hvordan det er å stå der ute.

- Klump i halsen og vondt i beina, har kong Harald en gang sagt. Og noe mer vet vi:

SÅNN VAR DET I FJOR: Kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra vinker fra slottsbalkongen 17. mai 2019. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Kronprinsfamilien kommer vanligvis direkte fra Skaugum, hvor de allerede i åtte-tida har vært ute på trappa og hilst barnetoget der. Mens kong Harald og dronning Sonja kommer fra kongsgården på Bygdøy, hvor de vanligvis har flyttet ut noen dager tidligere.

Men hvordan blir det i år? Kanskje skal de samles på Slottet likevel. Kanskje skal hele familien spise lunsj sammen. Og her er det at vi kunne fått et aldri så lite innblikk:

Særlig ser jeg for meg ett spesielt bilde med historisk potensiale. Kong Harald som reiser seg fra skrivebordet, ser inn i kameraet og sier:

- Kom, så skal dere få se hvordan det er. Så følger vi ham ut av kontoret, ut i øvre vestibyle, ut gjennom den store, doble døra - og der er vi på balkongen. Hvor vi kan skue ut over et folketomt Oslo.

17. mai 2020. Året da de fleste nordmenn holder seg hjemme, eller i nabolaget. Og ser på kongefamilien på TV. Akkurat nå.

For ikke å snakke om hvordan barna har det, eller ungdommene. Hva tenker tronarvingen Ingrid Alexandra (16) på en dag som dette?

Det hele kan selvsagt kombineres med et vell av historiske bilder. For eksempel fra 17. mai 1906, da kong Haakon 7 og dronning Maud for første gang gikk ut på slottsbalkongen og hilste barnetoget.

Eller fra 17. mai 1945, da over 200.000 elleville skolebarn i øsende regnvær hilste kronprins Olav - som bare fire dager tidligere hadde kommet hjem etter fem års eksil i London.

JUBEL I 1945: Det første 17. maitoget etter krigen samlet over 200.000 skolebarn i en endeløs rekke, til tross for øsende regn. Foto: (NTB scanpix)

Akkurat nå sitter Slottet i tenkeboksen. De er nok fullstendig klar over at det årlige 17. mai-toget i Oslo med kongefamilien på balkongen er blant de viktigste ritualene for nasjonen. Til og med ivrige republikanere blir rørt i en sådan stund.

Både NRK og TV 2 vil selvsagt hoppe på en slik mulighet med glede, kanskje i en pool - eller så kan staben på Slottet gjøre en del selv. Det så vi at de var i stand til i påskeuka, da kongen og dronningen hilste fra Kongsseteren.

Vi trenger noe slikt nå, i en tid da mange av oss sitter koronafaste hjemme, i permisjon eller på hjemmekontor, kanskje uten muligheter til å feire sammen med våre kjære.

Noen ganger er det frekt å invitere seg selv på besøk. Andre ganger er det bare dumt å være beskjeden.