I bitende kulde har disse to vært borte i tre dager: - Vi må finne dem. Ingenting annet betyr noe

De to strihåret vorsteh-tispene Aily og Leina har vært på rømmen siden onsdag denne uka.

(nordlys.no): De forsvant på luftetur ved Ramfjordmoen rallycrossbane i Ramfjord i Tromsø kommune.

- De har vært borte i tre dager nå, men de er hardføre hunder og tåler kulde, så jeg tror ikke de har støket med. Det er kaldt, så vi må finne dem, sier eier Anders Vråberg til Nordlys.

Han forteller at det er stort engasjement i lokalmiljøet for å finne hundene og takker for all hjelp.

De har tatt kontakt med både politi, Røde kors og toppturmiljøet for å få hjelp i letingen.

Nå er han bekymret for at de kan endre atferd etter å ha vært borte fra mennesker i mange dager.

Normalt er hundene veldig glad i folk. Men de kan for få villhund-tendenser etter noen dager, og bli litt sky. Da trekker hundene seg unna mennesker.

Disse to hundene har vært borte siden onsdag. De to hundene er sort og grå. Den ene er fem år, den andre ti måneder gammel.

Ettersom det er lite snø og hardt i terrenget kan hundene lett ha beveget seg et godt stykke uten for store anstrengelser. De kan derfor like gjerne være i Tromsdalen som i Ramfjord. Vråberg er interessert i alle som kan ha observasjoner.

- Vi ser etter folk som har viltkamera som vi kan sette opp i området og termiske kikkerter, eller droner med varmesøkende utstyr, eller helt andre hjelpemidler og ideer som kan hjelpe i søket. Alle er velkomne til å ta kontakt. Vi må finne dem. Ingenting annet betyr noe akkurat nå, sier Vråberg til Nordlys.

Har du sett hundene eller har tips, kan Anders Vråberg kontaktes på telefon 41502508.

