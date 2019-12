President Donald Trump raser mot demokratene, samme dag som det blir vedtatt at han skal stilles for riksrett.

NEW YORK (Nettavisen): Frontene er steilere enn noen gang før riksrettsavstemningen som finner sted i Washington onsdag.

I dag skal Representantenes hus først debattere tiltalepunktene og så skal de deretter stemme over om de skal vedta at president Donald Trump skal stilles for riksrett i Senatet.

Trump: - Kan dere tro det!

Onsdag ettermiddag norsk tid, er Trump på nytt ute og raser på Twitter om prosessen mot ham.

- Kan dere tro at jeg i dag vil bli stilt for riksrett av Det Radikale Venstre, Do Nothing Democrats, OG JEG GJORDE INGENTING GALT! En helt forferdelig ting. Lest utskriftene. Dette burde aldri skje med en annen president igjen. Be en BØNN! skriver presidenten onsdag ettermiddag.

Demokratene har på forhånd varslet at de vil kalle inn vitner når presidentens riksrettsskjebne skal bli avgjort i Senatet, et ønske Det hvite hus kaller «latterlig».

Men før det skal Representantenes hus stemme over om Trump skal bli stilt for riksrett i Senatet. Ettersom Demokratene har flertall i Representantenes hus, er det ventet at saken når Senatet over nyttår.

Så godt som alle representantene vil stemme med partiet sitt under onsdagens avstemning.

Trump går til frontalangrep

Trump har vedgått at han er ikke kan stanse avstemningen i Representantenes hus. Han valgte i stedet å gå til frontalangrep på Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, i det som har blitt sett på som en politisk markering fram mot valget i 2020.

I det seks sider lange, uvanlig sinte brevet fastholder Trump at han ikke gjorde noe galt da han ba andre land etterforske hans politiske motstandere foran neste års presidentvalg.

Trump gjentar sin kritikk av granskingen i Representantenes hus og hevder at han hadde færre rettigheter enn de som ble anklaget og dømt i hekseprosessene i Salem på 1700-tallet.

«Partipolitisk kuppforsøk»

I brevet beskylder Trump Pelosi for å være kjeltringen.

«Det er dere som blander dere inn i USAs valg. Det er dere som undergraver Amerikas demokrati. Det er dere som hindrer rettferdighetens gang. Det er dere som bringer smerte og lidelse til vår republikk, utelukkende for å tilfredsstille deres egen egoistiske personlige, politiske og partipolitiske sak», skriver Trump i brevet.

«Dette er ingenting annet enn et ulovlig, partipolitisk kuppforsøk som vil slå totalt feil i valglokalene, om man ser på holdningene der ute nylig», skriver han videre.

Trump langer videre ut mot Pelosi og hevder at ingen oppegående personer tror på det hun sier.

– Historien vil dømme deg hardt når du nå går videre med denne riksrettsfarsen, står det i brevet.

Sent tirsdag sa Pelosi at hun bare fått med seg essensen i brevet, skriver CNN.

– Det er virkelig sykt, var hennes kommentar.

Republikanerne har flertall i Senatet, og det er derfor de som har ansvar for å organisere riksrettsprosessen når den kommer dit.

Hvis prosedyrene fra de to tidligere riksrettssakene – mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999 – etterfølges, vil en gruppe demokrater tidlig i januar gå inn i Senatet og lese opp de to tiltalepunktene mot Trump.

Etter det vil de 100 senatorene, hvorav 53 er republikanere og 47 demokrater, stemme over Trumps skjebne. Det krever to tredjedels flertall, noe som utgjør 67 av senatorene. Det er liten tvil knyttet til hva utfallet blir siden republikanerne har flertall.