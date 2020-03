I dag fikk nordmenn den første testen på hvor korona-solidariske vi kan være. Det endte med strykkarakter

- Ikke hamstre dagligvarer, gjentok statsministeren på pressekonferansen kl. 14. To timer senere var det tomt i butikkhyllene.

Solidaritet er et begrep som beskriver en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper.

I Norge liker vi å tro at vi er noe nær verdensmestere på dette (også). Derfor var det ingen grunn til å mistenke at statsministerens formaning om å ikke hamstre dagligvarer skulle ignoreres, da de historisk strenge tiltakene for å begrense koronasmitte ble offentliggjort i dag.

Spesielt ikke siden dagligvarekjedene var raskt ute med forsikringer om at vi IKKE vil gå tom for varer her til lands. MED MINDRE folk begynte å hamstre. Ergo; den eneste mulige årsaken til å hamstre, var hvis veldig mange andre begynte å hamstre.

Dermed var det gjort. Lik det hamsteret som løper opp og ned trappen i buret bak meg på hjemmekontoret med kjeften full av mat som dyttes inn i bomullen i det rosa huset hun egentlig skal sove i, styrtet nordmenn til nærmeste dagligvarebutikk og apotek. Der fylte de vogner og nett sprekkfulle med brød, hermetikk og dopapir - og det dobbelte av alt mulig annet det kunne tenkes at de vil trenge frem til Sankthans.

I overfylte butikker ble folk trengt sammen i lange kassakøer, akkurat slik statsministeren hadde fortalt at vi nå ikke skal omgås. De som hadde ventet til utpå kvelden, kom til butikker der det var plass til å holde forsvarlig avstand til andre kunder. Og i butikkhyllene var det bare å forsyne seg - av svisker, blodpudding og tannpirkere.

Sent torsdag kveld valfartet vi derfor ut av landet, stikk i strid med myndighetenes oppfordring om å unngå reiser innenlands og utenlands som ikke er strengt nødvendige. En stri strøm av biler kjørte til vårt hardt koronarammede broderfolk i Sverige. Der ble det meldt om endeløse køer langt inn nye, tettpakkede butikklokaler. Adjø solidaritet.