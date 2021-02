I dag kan riksrettssaken bli avgjort - dette skjer hvis Trump blir dømt

Allerede lørdag kan saken bli avgjort.

Avstemningen i riksrettssaken mot den tidligere presidenten, som er tiltalt for å ha oppildnet opprørerne som stormet Kongressen 6. januar, er ventet å bli holdt allerede lørdag kveld etter en svært kort riksrettsprosess som startet tidligere i uken.

De 50 demokratene i Senatet trenger å få 17 republikanere over på sin side for å få Trump dømt, altså to tredeler av senatorene, men det anses som svært lite sannsynlig at de klarer det.

Mye står og faller på Senatets mektigste republikaner, Mitch McConnell. Han har ikke røpet hvordan han vil stemme i saken mot Donald Trump.

Mange forventer at republikanernes mindretallsleder i Senatet kommer til å støtte en frikjennelse av Trump, men ingen er helt sikre. Politikerne i Washington kommer til å holde pusten når man under avstemningen kommer til McConnells navn, ifølge AP.

Hvis McConnell stemmer for at Trump er skyldig, kan det gi tvilende republikanere en grunn til å gjøre det samme, mener analytikere. Og selv om det ikke er nok til å få Trump dømt, vil det bli stående igjen i historiebøkene at det i begge partier var støtte for å dømme ekspresidenten.

Hvis Trump blir dømt

Men hva betyr det, hvis Trump skulle bli dømt?

Siden Trump ikke lenger er president, så vil han naturlig nok ikke bli fjernet fra makten, men det vil samtidig være en veldig offentlig irettesettelse av hans handlinger etter valget, og under opptakten til opprøret i Washington D.C, skriver CNET.

En dom vil ikke føre til at Trump mister noen av fordelene han har opparbeidet seg som tidligere president, ifølge samme nettsted, som henviser til Former Presidents Act fra 1958.

Her står det at fordelene som en tidligere president har, blant annet en klekkelig pensjonsordning og vakthold fra Secret Service, kun opphører dersom en president blir fjernet av riksretten mens han sitter med makten. Dette skjedde aldri med Trump.

Samtidig, hvis senatorene dømmer Trump, så kan de avholde en ny avstemning som diskvalifiserer Trump fra å komme til makten igjen ved en senere anledning, noe han har ytret et ønske om.

Dette er likevel nytt territorium rent juridisk, siden det aldri har blitt prøvd ut før, så hvis dette skjer kan det bli etterfulgt av en ankesak i retten.

Hvis Trump blir frikjent

I den første riksrettssaken mot Trump ble han frikjent. Rent praktisk vil ikke en frikjennelse her ha så mye å si, bortsett fra at det vil bli noe Trump og hans støttespillere kan samles om, og slå seg på brystet med ved en senere anledning.

Donald Trumps forsvarer sier det er en hårreisende og uhyrlig løgn å anklage Donald Trump for å ha oppildnet til opprør.

Trumps advokater hadde fått 16 timer på seg til å forsvare ham, men rundet av prosedyren før det var gått fire timer.

– Å hevde at presidenten på noe vis håpet, ønsket eller oppmuntret til lovløs eller voldelig atferd, er en hårreisende og uhyrlig løgn, sa forsvareren Michael van der Veen og viste til to Twitter-meldinger som Trump sendte ut etter at stormingen av Kongressen hadde begynt.

Der ba Trump tilhengerne sine om å opptre fredelig og ikke bruke vold.

I sin tale før stormingen ba Trump tilhengerne sine marsjere mot Kongressen og kjempe. Men dette var ikke bokstavelig ment, ifølge forsvareren.

Forsvarerne viste også en video der flere demokrater sier «kjempe som faen». De mener dette viser at Trump bruker vanlig politisk retorikk på lik linje med andre politikere. I tillegg framholdt forsvarerne at budskapet i Trumps tale var langt innenfor ytringsfrihetens grenser.

