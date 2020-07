I dag regner det i alle landets fylker, men her snur det til uken

Meteorologene serverer galgenhumor på Twitter.

På en relativt regntung juli-lørdag er det viktig å holde humøret oppe. Det synes i alle fall meteorologene på Twitter:

– Vi er i det gavmilde hjørnet i dag. Alle fylker i Norge får regn. Våtest blir det i Agder og Rogaland.

Mannen som la ut meldingen er det ikke helt ukjente tv-ansiktet Kristian Gislefoss:

– Må gjøre noe når det er gråvær, vet du! humrer han til Nettavisen.

Etter en kjapp kikk på værradaren kan han bekrefte at det er nedbør i en eller annen mengde i alle landets fylker akkurat klokken 13, med ett unntak:

– Akkurat nå så er det opphold i Nordland, faktisk, men i alle landets fylker har eller har hatt besøk av nedbør i dag.

Nå snur det

Samtidig har Gislefoss gode nyheter til de aller fleste landsdelene fra og med starten på neste uke:

– Utover i neste uke blir det en god del sol mange steder i sør, særlig Sørlandet og Østlandet. Også enkelte dager vil det være sol på Vestlandet og i Trøndelag, men også Nord-Norge altså. Det var derfor vi vinklet den siste der litt humoristisk, sier Gislefoss, og henviser til følgende tweet:

Mer spesifikt spår Gislefoss sol i Bergen fra onsdag/torsdag, mens Sørlandet og Østlandet ser ut til å få strålende sol allerede fra mandag av:

– Så det blir en bedring, men det blir fortsatt en kjølig værtype. Det blir ikke mye over 20 grader, presiserer han.

Nordlige deler av landet får litt mer byger i starten av neste uke, men her ser det bedre ut til neste helg. Her blir det rundt 12-15 grader i starten av neste uke, sier Gislefoss.

Vær forberedt på værskifte

Mange nordmenn skal på norgesferie i år. For de som skal ut på tur i løpet av de neste dagene gjelder det å pakke en god del forskjellig tøy og være forberedt på det meste, nesten uansett hvor turen går. Varmt tøy er spesielt viktig om du skal litt opp i høyden:

– Hvis du tenker å ta deg en fjelltur i Sør-Norge, som Jotunheimen, Gaustadtoppen eller Dovrefjell i starten av neste uke, så kan det være veldig kaldt på nattestid. Da kan snøen komme helt ned til rundt 1000 meter. Det er utfordrende å pakke hvis man skal på tur. Du må ha med deg noe for all slags vær for tida, avslutter Gislefoss til Nettavisen.