I denne landsbyen sitter 20.000 mennesker innendørs. Da tok en annen art over bybildet

- De var nok litt ensomme og måtte ta en titt, sier borgemesteren i byen.

Llandudno er en idyllisk kystby i Wales, som har omkring 20.000 innbyggere.

Som store deler av resten av verden, har byen sett hverdagslivet bli drastisk endret under koronakrisen. Innbyggerne holder seg innendørs, med mindre det er svært viktige gjøremål på agendaen.

Les også: WHO: - Bekymret over det som skjer nå

Og i menneskenes fravær, er det en annen art som har sett sitt snitt til å utforske de tomme gatene.

FØLGER MED: Innbyggerne i byen må pent kjøre rundt geitene. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

Kasjmirgeiten har mer eller mindre overtatt bybildet i den lille landsbyen, og på sosiale medier florerer det med herlige snutter av geiter i noe ukjent miljø:

Dyrene holder vanligvis til utenfor byen, men har de tre siste dagene løpt fritt i sentrum av byen, hvor de blant annet har forsynt seg grovt av hekker og planter.

Les også: Leger går ut med advarsel: - En stor bekymring

Byens borgemester, Carol Marubbi, forklarer til Reuters at dyrene som regel ikke kommer inn i byen med mindre været er forferdelig.

- De var nok litt ensomme og måtte ta en titt, sier Marubbi til Reuters.

Kasmirgeiten er et kjent dyr for innbyggerne i Llandudno, og flokken på drøyt 150 kasmirgeiter ser ikke ut til å bry innbyggerne nevneverdig.

- Jeg er en stor fan! Jeg elsker de fordi de er sånne karakterer, la borgemesteren til.

Kasjmirgeiten har levd i området siden 1800-tallet, da arten ble spesielt interessant etter at det ble kjent at ullen deres er svært gunstig til å lage klær med - blant annet et spesielt type sjal.