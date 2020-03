I denne tilhengerbrakka skal kommunen ta imot koronasyke på grensa

I denne gule tilhengerbrakka skal Halden kommune imot koronasyke som kommer inn i landet over Svinesund.

(Halden Arbeiderblad): Kommuneoverlege Halvard Bø og helsesykepleierne Anette Armstrong og Britt Laila Kristensen rigget seg til på Svinesund ved åttetida mandag morgen.

– Kommunens ansvar

Kommuneoverlege Halvard Bø forteller til Halden Arbeiderblad at han fikk beskjed om å etablere et helsesenter på Svinesund klokka 21.30 søndag kveld.

Hele ansvaret falt på Halden kommune. Dette var det beste de kunne komme opp med på så kort varsel. Løsningen ble den gule tilhengerbrakka.

– Det er kommunens ansvar å ta imot syke på grensa, informeres lokalavisa.

Ullensaker kommune har fått samme beskjed hva gjelder syke som kommer inn til landet på Gardermoen.

To helsesykepleiere

Den gule tilhenger brakka bemannes av to helsesykepleiere i dag. Halvard Bø sier de må se hva behovet blir framover.

– Det kan bli heftig?

– Jeg tror ikke det blir så mange syke. Dette har vi ikke gjort før, svarer kommuneoverlegen.

ANSVAR: Hele ansvaret falt på Halden kommune. Her sees kommuneoverlege Halvard Bø sammen med helsesykepleierne Britt Laila Kristensen (tv) og Anette Armstrong ute ved Svinesund tollsted. Foto: Hanne Eriksen (Halden Arbeiderblad)

– Hva gjør dere dersom det kommer syke mennesker?

– Vi må vurdere om de skal returneres, svarer han og sier videre at hvis noen skal testes, så blir de sendt til Fredriksten hotell og testet der oppe. De fleste vil nok bli returnert, mener han.

– Skal dere være her 24 timer i døgnet?

– Ikke nødvendigvis. Politiet er her. Vi må se på erfaringene fra i formiddag. Hvis vi ikke er her, kan det være at de syke blir henvist til legevakta, svarer Halvard Bø og prøver å gjøre det beste ut av den nye situasjonen som har oppstått i disse koronatider.

