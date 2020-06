I dette fengselet i Kongsvinger sitter Eirik Jensen

Lørdag formiddag begjærer han seg løslatt fra fengsling.

OSLO (Nettavisen): Etter at den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel av Borgarting lagmannsrett fredag, ble han fraktet til Kongsvinger fengsel.

Dette opplyser kilder til Nettavisen.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld, men ble knapt trodd på noen deler av sin forklaring om anklager om grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet i en årrekke. Dommen ble anket til Høyesterett.

Jensen vil løslates

Etter at domsslutningen (konklusjonen) var klar ble Jensen pågrepet av Spesialenheten i første pause inne i rettssalen. Han er nå varetektsfengslet i påvente av å sone fengselsdommen.

Det er likevel retten som skal stilling til om han kan holdes i fengsel og lørdag formiddag blir han fremstilt i et fengslingsmøte i Oslo tingrett. Jensen vil begjære seg løslatt, mens Spesialenheten altså ønsker å holde ham fengslet.

Les også: Elden: - Eirik Jensen vet ikke hva han er dømt for

Aktor og nestleder Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten sa dette til Nettavisen fredag:

- Jensen er pågrepet etter en beslutning av meg. På bakgrunn av den domsslutningen vi har hørt lest opp, mener Spesialenheten det er grunnlag for pågripelse og at allmennhetens rettsfølelse vil bli støtt av at Jensen er på frifot fram til rettskraftig dom.

- Det at vi nå har fått en endelig avgjørelse av skyldspørsmålet og en domfellelse på 21 år gjør at vi mener det er grunnlag for pågripelse etter reglene om rettsanvendelsesarrest, og Jensen vil bli fremstilt for varetektsfengsling så snart det er mulig.

Hun ønsker ikke å gi noen opplysninger om hvor Jensen sitter fengslet eller kommentere andre spørsmål som går generelle vurderinger om hvor dømte politifolk plasseres i fengsel.

Les også: Eirik Jensen rett før dommen faller: - Har ikke tenkt så mye på soning

Høysikkerhetsfengsel

Det er usikkert hvor lenge Jensen skal sitte i Kongsvinger fengsel ettersom han de siste årene har bodd i Hønefoss på Ringerike. Personer med kjennskap til vurderingene som er gjort for plassering av Jensen forteller til Nettavisen at man normalt skal sone i fengselskretsen man bor.

I så måte ville det mest naturlige være at Jensen sonet i Ringerike fengsel. Nettavisen får fortalt at Jensens historikk som politileder og frontfigur som utad kjempet mot gjeng- og narkotikakriminalitet gjør at han foreløpig ikke kan plasseres i Ringerike grunnet fangesammensetningene i de ulike avdelingene der.

Les også: Nervøs Jensen-samboer: - Vi er forberedt på alt, absolutt alt

I Ringerike sitter voldsforbrytere, kjente drapsmenn i profilerte saker og narkotikasmuglere.

Kongsvinger fengsel er et høysikkerhetsfengsel. Det var også her Jensen satt varetektsfengslet i 111 dager i varetekt fra han ble pågrepet i slutten av februar 2014. I hovedsak er det utlendinger som senere skal transporteres ut av Norge som sitter her.

Kjente straffedømte som Krekar har også sonet ved dette fengselet.

«Kriminalomsorgen Innlandet avdeling høy sikkerhet utenlandske innsatte ligger i Kongsvinger kommune. Fengselet er lokalisert på Vardåsen og har 69 plasser for menn. Fengselet har også en lokasjon i Kongsvinger sentrum med 20 plasser for kvinner», skriver Kriminalomsorgen på egne hjemmesider.

Jan Korsvold er leder for Kriminalomsorgen Innlandet, hvor avdelingen Kongsvinger er underlagt. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.