I én time vet ingen hvor familien har vært. Taxisjåfører sjekker dashcams

Har innhentet store mengder overvåkning, og gjort telefonbeslag.

TROMSØ (Nordlys): Politiet er i ferd med å danne seg et bilde av bevegelsene til moren og barna som ble funnet i havet ved Fagereng mandag. Det er allerede bragt på det rene at moren deltok i undervisning på voksenopplæringen, mens de minste barna var i barnehagen.

Klokka 15.39 skal alle, unntatt faren, vært hjemme hos seg selv.

Under en time før barnevognen ble sett på gangveien ved Fagereng mandag ettermiddag, var mor og barn i kontakt med naboene nord på Tromsøya. Til Nordlys har en av naboene forklart at hennes datter ringte henne fra telefonen til den nå avdøde kvinnen i 20-årene klokken 15:39.

Datteren var da på besøk hos familien i underetasjen, men forklarte at hun måtte dra fordi familien skulle ut. Klokken 16:30 er første kjente observasjon av en forlatt barnevogn på gangveien ved Fagereng i Tromsø.

Under to timer senere, klokka 17.28, kom meldingen til politiet. Et vitne reagerte da på at barnevogna sto forlatt og tom på Kvaløyvegen, flere kilometer unna familiens bolig. Hvordan moren og de tre ungene kom seg dit, er foreløpig ukjent.

ETTERFORSKES: Politiet har innhentet overvåkningskamera fra en rekke steder i Tromsø. Alt for å finne kvinnens siste bevegelser. Foto: Eskil Mehren/Nordlys

Kan ha tatt buss

Men i tung snø, med en barnevogn med to barn, og en syvåring til fots skal det godt gjøres å tilbakelegge en slik strekning på under én time. Politiet jobber derfor ut fra en teori om at kvinnen og barna kan ha tatt seg dit med buss. Etter det Nordlys vet, har ikke kvinnen førerkort i Norge.

Til Nordlys bekrefter Tide Buss at de har blitt kontaktet av politiet, og at de samarbeider med politiet på bakgrunn av at de har busslinjer som som passerer i det aktuelle området.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Tide, har bussene overvåkningssystemer med video.

- Bussene har videoovervåkningssystemer, og man må fysisk inn og hente ut materialet. Tide har strenge rutiner og forholder seg til et regelverk for hvem som kan hente ut materialet, hva som kvalifiserer til uthenting og hvordan det gjøres. Tide leverer aldri ut videomaterialet til andre enn politiet, skriver hun i en e-post til Nordlys.

På spørsmål om man vil kunne se hele bussen på overvåkningsbilder, svarer Frønsdal at hver buss normalt sett har flere kamera.

Har hentet inn overvåkning

Steinar Nilsen, Tromsø Taxis administrerende direktør, sier at de ikke er blitt kontaktet av politiet i denne saken med tanke på observasjoner av kvinnen.

- Men flere av våre biler har dashcams og på eget initiativ er det lagt ut på interne sider en oppfordring om å sjekke kameraene hvis noen var på Fagereng på det aktuelle tidspunktet, sier Nilsen.

Han sier de foreløpig ikke har fått svar på om noen har video fra aktuelle steder.

Politistasjonssjef Anita Hermandsen, bekrefter at politiet jakter videobevis av familien.

- Vi har hentet inn materiale fra overvåkningskameraer en rekke steder. Vi jobber kontinuerlig med å gjennomgå disse, sier hun til Nordlys.

- Hvilke funn er gjort?

- Vi kommer ikke til å kommentere funn i etterforskningen i det stadiet vi er nå. Årsaken er at vi holder på med vitneavhør, og vi ønsker ikke å påvirke disse, sier hun.

Den omkomne jenta var elev ved Borgtun skole i Tromsø. Der ble det flagget på halv stang tirsdag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Telefonbeslag

Politiet har også tatt beslag i flere mobiltelefoner og sitter også på andre elektroniske beslag. Kvinnen som bor i samme hus har også vært i flere avhør med politiet.

- Er det kommet nye funn i etterforskningen som støtter siktelsen?

- Om det er kommet frem flere ting som underbygger det, vil jeg ikke kommentere nå.

Tirsdag ble kvinnen i 20-årene siktet for drap og drapsforsøk. Onsdag skal det også oppnevnes forsvarer for den avdøde kvinnen.

- Det ligger opplysninger i saken som gjør at vi har grunnlag for å sikte henne for drap og drapsforsøk, sier Hermandsen.

- Hvilke opplysninger er det?

- Det kan jeg ikke kommentere.