I fjor fikk Cecilie nytt hjerte - nå skal hun nyte livet på Tons of Rock

Cecilie Vea Halvorsen (44) vant VIP-billetter til Tons of Rock gjennom Nettavisens konkurranse. Nå skal hun kose seg på konsert, og kan holde ut hele kvelden - stor kontrast til fjoråret.

Hun hadde bare 10.8 prosent hjertekapasitet da hun vant i livets lotteri og fikk transplantert et nytt hjerte i fjor. En ny sjanse til å leve takket være organdonasjon. Leve skal hun også gjøre til det fulle på helgas konserter under festivalen Tons of Rock i Oslo.

- Det er kjempegøy å vinne billetter! Jeg hadde veldig lyst til å gå, men så kokte det litt bort og ble utsolgt. Jeg har flere venner som har spurt om jeg ikke skulle, men nå skal jeg, sier hun fornøyd.

Vea Halvorsen vant nemlig et festivalpass med VIP-tilgang gjennom Nettavisens konkurranse (+).

Mannen hennes hadde allerede kjøpt billetter til seg selv, men det falt ikke helt i god jord at kona vant festivalpass.

- Han ble faktisk litt sur. Han kunne nok tenkt seg VIP-billettene mine, men det blir nok bra uansett. Dette var litt stas, sier hun.

Første rockekonsert med nytt hjerte

Dette blir første gang hun deltar på Tons of Rock-festivalen, som går av stabelen på Ekebergsletta i Oslo i dag, torsdag 27. juni.

- Det er egentlig ikke helt min type musikk, men jeg synes noe av det er kult. Kiss blir nok underholdning i seg selv, så det er verdt å få med seg, sier hun.

Hun synes det er litt kult med Volbeat også, for det spilles nemlig litt hjem hos dem.

Rockekonsertene hun får se i løpet av helga, blir de første med nytt hjerte - og også første rockekonsert noensinne. Etter ni års sykdom og kun 10.8 prosent hjertekapasitet i fjor, fikk hun et nytt hjerte i grevens tid.

- Det nye hjertet tåler rockekonsert da?

- Ja, nå tåler jeg så mye at det er helt rått, sier hun.

Nyter hver dag

Før ble 44-åringen sliten av alt. Men med et donorhjerte som pumper og slår, er hun sprekere enn på lenge.

- Jeg fikk akkurat ros fra hjertelegen for å ha trynet på sykkelen og bristet noen ribbein. Det betyr at du lever det, sa han, forteller hun.

GLAD: Cecilie Vea Halvorsen nyter livet hver dag, etter at hun i fjor fikk en ny sjanse da hun fikk nytt hjerte. Nå skal hun kose seg på konsert i helgen med mannen sin og venner. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Selv om hjertekapasiteten ikke er 100 prosent, fungerer det utmerket.

- Legene håper at man skal få 30 til 70 prosent kapasitet av normalen i løpet av det første året. Nå er jeg på 78 prosent, sier hun - uten at hun har lov til å spesifisere hvor lenge det er siden hjerteoperasjonen.

- Jeg har vært veldig heldig. Jeg klyper meg i armen og nyter hver dag jeg. Det er en ny sjanse her i livet, legger hun til.

Vea Halvorsen forteller at hun har fått beskjed om at hun nå er tilnærmet lik normal, ifølge nye prøver hun har tatt , og er veldig glad for det.

Avgjørende med organdonasjon

Selv har hun sagt det i flere år at hun ønsker å være organdonor - også før hun ble syk.

- Hvor viktig er det at folk er organdonorer?

- Det er alfa omega. Det er vel jeg et levende bevis på. Jeg har ikke noe bruk for organene mine når jeg dør, sier hun og legger til:

- Men nå kan jeg forhåpentligvis få mange fine år til.

Fakta ORGANDONASJON ↓ Per 31. mars 2019 ventet totalt 454 pasienter på organtransplantasjon i Norge.

Det var 100 gjennomførte donasjoner fra avdød giver i 2018. Ut ifra dette fikk 406 pasienter livreddende hjelp.

Det var i fjor 72 organtransplantasjoner fra levende giver (en nyre).

Det har vært 12.411 transplantasjoner i Norge siden oppstarten i 1969.

Etter en markant oppgang i antall donasjoner etter TV2-serien «Livet på vent», er man nå på vei tilbake til «normalen», med en liten oppgang fra 2016.

Etter en liten nedgang i 2017, økte ventelistene igjen i fjor. Selv om stadig flere får hjelp gjennom organtransplantasjon, øker ventelistene raskere. Dette henger blant annet sammen med at medisinske framskritt gjør at stadig flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon. Samtidig blir donorene eldre, færre dør i ulykker, og man ser en økning i forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen.

Norge har blant de korteste ventetidene på et nytt organ i verden.

Behovet er størst for nyrer. Deretter lever, hjerte, lunger og bukspyttkjertel.

Man sier ja til organdonasjon ved å fortelle sine nærmeste om sitt standpunkt. Det er de pårørende som skal videreformidle dette videre til legene. Fyller man ut et donorkort eller en app, er dette en bekreftelse på at man har tatt samtalen.

En avdød kan donere hjerte, to lunger, lever, to nyrer og bukspyttkjertel (pancreas), i alt sju organer.

Organdonasjon er mulig ved 0,4-0,5 prosent av alle dødsfall.

Det må være en viss «match» mellom giver og mottaker. De viktigste kriteriene er at de har samme blodgruppe, er omtrent av samme høyde og vekt (ved hjerte-, lunge- og levertransplantasjon) og at immunologiske forhold tillater transplantasjon.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å bli organdonor. Fra fylte 16 år har man rett til å bestemme dette selv.

Alle kan si ja til donasjon uansett sykdom. Blir organdonasjon aktuelt, blir det der og da gjort en medisinsk vurdering på om organene kan benyttes. Kilde: organdonasjon.no

44-åringen ønsker at flere skal melde seg som organdonor, og forstår ikke helt hvorfor noen ikke ønsker å være det.

- Det har jeg tenkt mye på, og klarer egentlig ikke å finne svar på det. Folk har jo ulike grunner, men jeg vet ikke, sier hun.