I halvannet døgn fatter jeg ingenting. Dette hadde vært en syk spøk

Hvem er det som har ryddet og vasket leiligheten min?

Av Lorns Bjerkan, frontsjef i Nidaros

Denne kommentaren ble først publisert hos avisa Nidaros.

Det som skal bli et av mitt livs store mysterier starter onsdag etter jobb, cirka klokken 16. Jeg kommer inn i leiligheten. Idet jeg går inn ser jeg at noe er alvorlig galt. Eller mer riktig: Alt er rett.

Jeg tar meg inn på stua og kjøkken. Alt er ryddet. Det ser veldig rent ut.

For en hyggelig overraskelse, tenker jeg. Men gjerningspersonen er ikke å se. Jeg tenker at nå har noen gjemt seg, så jeg lister meg mot soveromsdøra som står lukket. Nå er jeg klar for å skremme. Bak døra er det ingen som gjemmer seg, men senga er redd opp.

Les også: Ingen bønn: Hvis denne lampen lyser blir ikke bilen godkjent

To hovedmistenkte

Kan denne personen som ryddet og vasket leiligheten tilfeldigvis ha vært ute idet jeg kom? Jeg venter på vedkommende i nesten en halvtime. Ingen kommer.

MISTENKT: Mamma (64).

Umiddelbart peker det seg ut én hovedmistenkt. Hun har nøkkel og et åpenbart motiv for å gjøre noe sånt: Hun elsker sin sønn (?). Jeg ringer mamma. Hun nekter all skyld og hevder hun ikke vet noe. Svarene framstår likevel som merkelige og mistenkelige.

Den neste mistenkte blir min søster. Hun kan ha fått eller tatt nøkkel via mamma og pappa. Hun har flere mulige motiv: Hun savner sin bror (?) og kunne ha funnet på å overraske sin bror etter lang tid fra hverandre. Dessuten kunne hun kanskje tenkt at det er noe ubalanse i hvem som har fått mest i bror/søster-regnskapet(?) og at dette er en anledning til å rette opp. Hun nekter også skyld.

Nettavisen Pluss: For Carina (32) og Magnus (35) er dette helt naturlig: – Jeg husker han begynte å hinte littegrann

MISTENKT: Søster (32).

Her stopper egentlig listen over åpenbare mistenkte. Jeg lukter ugler i mosen og avventer situasjonen. Egentlig skulle jeg laget middag, men det blir for dumt å lage middag til meg selv om jeg egentlig har fått overraskelsesbesøk. Derfor utsetter jeg det.

Men så skjer det ingenting. Nå går jeg hardere til verks mot de to hovedmistenkte. Mamma blir forhørt flere ganger gjennom ettermiddagen og kvelden. Jeg kjører samme spørsmålsrekke gjennom ulike samtaler for å avdekke om hun endrer forklaring. Søster klarer å skaffe seg alibi med å sende et bilde fra der hun er. Timer senere underbygges det med innlogging fra Oslo i treningsappen Endomondo.

ALIBI: Klokken 19.10, bare timer etter ugjerningen kan ha skjedd, er søster innlogget fra Oslo i appen Endomondo. Bildet til høyre har min søster tatt onsdag klokken 16.44. Metadata viser at det er tatt i Oslo.

Liste med moduskandidater

Gjennom kvelden tar jeg kontakt med ganske mange som under rare omstendigheter kunne gjort noe, eller som i det minste kan vite noe. Løfter om kildevern og hemmelighold inn til døden leder meg ikke nærmere et svar.

Les også: I år er faren stor for at du får deg en ubehagelig overraskelse i vannet

Jeg tolker noen av svarene fra mamma som at hun kanskje vet noe om noen kompiser. Her finnes det åpenbare moduskandidater. En moduskandidat er en person som blir mistenkt i bestemte saker fordi de har gjort lignende ugjerninger tidligere. Men om de skulle ha dratt en spøk, så ville det heller involvert flere tusen post-it-lapper eller masse plastfolie.

MODUSKANDIDATER: Fire potensielle gjerningsmenn under en handling i 2009.

Likevel har eventuelle spøkefulle kompiser nå klart å oppnå noe de verken hadde klart med post-it-lapper eller plastfolie. Jeg fatter ikke noe. Hele situasjonen framstår veldig underlig. Det hadde vært en syk spøk.

Det begynner å se ut til at noen uvedkommende har tatt seg inn i leiligheten min.

Å stoppe demonstrasjoner er dessverre symbolpolitikk

Nå er ikke situasjonen helt grei lenger. Som journalist har jeg omtalt forhold som enkelte personer aldri skulle ønske ble offentlig kjent. Her snakker vi om personer som er dømt for forbrytelser hinsides fatteevne. Samtidig har jeg ikke kjennskap til konkrete personer som vil spesielt meg vondt.

Nettavisen Pluss: Harald gikk på vekta og ble sjokkert: Slik har han klart å gå ned utrolige 60 kilo på ett år

Idet jeg legger meg på kvelden har ikke etterforskningen ført fram, men når jeg ser nærmere på utførelsen av vaskingen, virker det som at det er utført av en profesjonell aktør.

UGJERNINGEN: Helt nede på dusjkabinettet er det blitt helt rent.

Her snakker vi om et dusjkabinett jeg aldri trodde skulle skinne fra bunn til topp igjen. Fjernkontroller som er vasket. Klær som er lagt inn i klesskapet. Kopper som er vasket rett ved oppvaskmaskinen som står 20 centimeter unna. Det er lister uten støv. Et bad som skinner. Skuffer og skap som ser ut til å ha fått en tørk.

To nye hovedteorier

Dag to i jakten på mysteriet er det tre hovedteorier som undersøkes.

Kan hjemmetjenesten ha universalnøkkel og tatt feil av leilighet?

Kan utbygger av sameiet, som antakelig har universalnøkkel, ha noe med saken å gjøre?

Jeg begynner å tvile på om jeg faktisk låste døra da jeg dro på jobb, så kan noens vaskehjelp gjort feil?

Sporet med hjemmetjenesten får jeg ikke tid til å følge opp noe særlig. Tilfeldighetene skal ha det til at vi sameiet har årsmøte samme kveld. Der skal utbygger møte.

Les også: Historisk Apple-endring kan være svært dårlig nytt for Iphone-fans

Ettersom sola stråler er vi fem av cirka 100 i sameiet som har møtt opp. Jeg hadde ikke tenkt å dra dit, men for å undersøke mysteriet tar jeg turen. Av oss fem er det tre som skal inn i styret. I mitt detektivarbeid risikerer jeg plutselig å bli styreleder. Etter en halvtimes stirrekonkurranse unngår jeg det. Nå kan jeg endelig undersøke muligheten for om de kan stå bak.

- Det har aldri skjedd før, men det er noen innflyttere som har hatt reklamasjonssaker på innflyttingsvask. Det tas også innflyttingsvask i de nye leilighetene, er svaret.

Saken oppklares

Saken undersøkes internt videre. Halvannen time senere får jeg en telefon.

- Vi legger oss langflate. Det er en ivrig vaktmester som har låst vaskebyrået inn i feil leilighet. Det skulle egentlig blitt gjort en innflyttingsvask i leiligheten ved siden av, sier han.

Les også: Stopp - jeg vil ikke oppdateres!

- Sånt skal aldri skje. Vi er veldig restriktiv med universalnøkkelen. Den oppbevares normalt av Nokas, fortsetter han.

For meg er det deilig å få avklart situasjonen, og det er nydelig at leiligheten har fått seg en vask. Nå er det mest av alt en artig historie.

- Vi lover at dette aldri skal skje igjen.

Please, da!