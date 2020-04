I Hviterussland går hverdagen som «normalt»: Nå må helsearbeidere ta saken i egne hender

Nå tar helsearbeidere i Hviterussland grep på sosiale medier.

- Det er ikke noe virus her. Ser du noe som flyr rundt? Ikke jeg heller. Det er bedre å dø oppreist enn å leve i knestående, sa Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko, i forbindelse med en hockeykamp nylig.

I Hviterussland går nemlig hverdagen mer eller mindre som vanlig.

- Behandles som en undersått

I nabolandet Russland har de stengt grensene og innført strenge tiltak, men myndighetene i Hviterussland har ikke engang anbefalt sosial distansering.

Butikkene er åpne - og restaurantene metter de som velger å spise et bedre måltid ute. Hviterussland er også det eneste landet i Europa hvor det fortsatt avholdes fotballkamper med supportere på tribunen.

Landet har heller valgt en annen vei for å bekjempe koronaviruset. AP News skriver at landets myndigheter mener det er langt mer effektivt å teste så mange som mulig, behandle alvorlige tilfeller og å monitorere de som har vært i kontakt med smittede mennesker.

HOCKEYKAMP: For bare få dager siden deltok Aleksandr Lukasjenko i an amatør-hockeykamp i Hviterussland. Foto: Andrei Pokumeiko (AP)

Så langt skal rundt 36.000 mennesker i landet blitt testet. 1500 mennesker er under nøye observasjon, og landet hevder å ha nok av ventilatorer. Totalt er det omtrent 9,5 millioner innbyggere i landet.

The Times skriver at presidenten har fremmet flere alternative behandlingsmetoder.

I en appell til folket sent i mars, som beskrives av avisen som «bisarr», foreslo presidenten at å jobbe med traktorer kunne være en mulig kur. Et daglig glass med vodka ville helbrede deg - så fremt du ikke var på jobb.

Vodkaen skulle så etterfølges med en tur til badstuen. Kombinasjonen med vodka og badstue var en svoren kur i gamle Sovjetunionen.

- Gå til banyan (russisk badstue). To eller tre runder med det i løpet av en uke, så er du fin. Når du er ferdig med badstuen, så vasker du hendene dine - og innsiden vasker du med vodka, er presidenten sitert på.

- Lukasjenko behandler koronaviruset som en undersått, sa 46-år gamle Tatyana Bykovich til AP.

Kvinnen skal ha vært blant de få menneskene AP observerte i hovedstaden Minsk med ansiktsmaske på seg.

Utfordringen for presidenten er at viruset ikke lar seg kue.

- Innbyggerne tar saken i egne hender

De siste dagene har antall bekreftede smittetilfeller i landet steget - og fire mennesker har omkommet. AP hevder at flere av landets innbyggere mener at landet bevisst underslår tallene.

- Med total statskontroll over mediebransjen og tallene som offentliggjøres, så har Hviterussland en god mulighet til å bli det mest suksessfulle landet i kampen mot koronaviruset, sa analytiker Viktor Martinovich med sarkastisk undertone til AP.

Nå ser det ut til at landets innbyggere tar utfordringen langt mer alvorlig enn myndighetene.

Helsearbeidere har via sosiale medier oppfordret folk til å holde seg hjemme. Fotballsupportere har sagt at de ikke lenger vil støtte lagene sine fra tribuneplass, og det har til og med blitt fremmet et forslag fra supporteralliansen om at sesongen må avsluttes.

Kirkeleder velsignet by og folk fra oven – i helikopter

Journalister i landet har også bedt om daglige oppdateringer om korona-situasjonen, ikke sporadisk slik situasjonen er nå.

- Det vil dø flere mennesker av arbeidsløshet og sult enn av koronaviruset, sa Lukashenko denne uka - da han konkluderte med at bekymringene rundt krisen best kunne forklares som «massepsykose».

Han la også til at han ikke hadde blitt testet for koronasmitte.

Det er ikke bare presidenten selv som har en noe annerledes tilnærming til koronaviruset i Hviterussland.

ÅPENT: Markedene i Minsk holder fortsatt åpent. Dette bildet ble tatt 31.03.20. Foto: Sergei Grits (AP)

Den ortodokse kirkens øverste leder i Hviterussland gikk uortodoks til verks for å velsigne folket og hovedstaden sent i mars måned, meldte NTB.

Den 68 år gamle metropolitten Pawel tok med seg et ikon av jomfru Maria og fløy i helikopter over Minsk, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Han stenket byen med vievann «slik at den allmektig Gud skal beskytte landet og det fromme hviterussiske folket mot den forferdelige epidemien», meddeler den ortodokse kirken.

Aleksandr Lukasjenko jobbet tidligere som direktør i et statseid selskap i Hviterussland. Under hans styre har Hviterussland blitt en stat kjent for brudd på menneskerettighetene, og flere har sammenlignet styre i landet med tidligere Sovjetunionen.

Presidenten er av flere omtalt som Europas siste diktator.

«Alle» vil se TV-fotball fra Hviterussland

Overalt ellers i verden har de profesjonelle ligaene tatt pause, men ikke i Hviterussland.

Ligaen til landet som ligger på 84.-plass på FIFA-rankingen, og som har klubber som sjelden klarer å spille seg inn i Champions League-gruppespillet, har fått en ny fanskare og opplever en salgssuksess midt i koronakrisen.

I Hviterussland startet fotballsesongen for to uker siden, og det hviterussiske fotballforbundet har sagt at de ikke har tenkt å utsette eller kansellere kamper denne sesongen.

Det hviterussiske fotballforbundet har skrevet under ti nye TV-avtaler, blant annet vises kampene nå i Russland, Israel og India, i følge den britiske avisen The Guardian.

- Det er en situasjon vi aldri har vært i tidligere, sier talsmann for det hviterussiske fotballforbundet, Alexander Aleinik.