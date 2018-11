I løpet av sekunder er det første beslaget et faktum. - Her tar det aldri slutt

Bli med på innsiden av tollernes arbeid.

LØRENSKOG (Nettavisen): Bak noen skillevegger på Postens enorme Østlandsterminal på Lørenskog, møter vi Tollens kontorsjef Lars Teigen.

I sitt hjørne har tollen omtrent ti personer som leter etter ulovligheter og restriksjonsbelagte varer som sendes inn i landet via posten.

- Verdien av det vi tar her? Det er vanskelig å slå fast. Vi vet omtrent gateverdien på piller og narkotika, men det er nok vanskelig å måle totalverdien og samfunnsnytten. Tidligere denne uka fant vi fem falske polske førerkort for vogntog. Verdien av å holde dårlige sjåfører fra veien er ikke lett å si noe om, sier Teigen.

Når man hører tollbeslag tenker man ofte på på narkotika og tobakk, men de har rundt 31 regelverk som skal håndteres.

Tollens kontorsjef Lars Teigen på Postens enorme sorteringsanlegg på Lørenskog.

Velger selv hva de vil kontrollere

Nøyaktig hvor mye av utenlandsposten tollerne får gått gjennom vet han ikke, men de jobber i stor grad målrettet mot det som har det største trusselbildet.

Mens vi snakker kommer en av hans betjenter med en stabel med mørkegrå konvolutter som er sendt fra India. Han kaster dem ut på bordet foran oss.

- Her er en ny stabel med piller!

Pakkene er ikke åpnet. De er ikke gjennomlyst. Men tollerne vet at de inneholder ulovlige produkter.

I en eske avdekkes en håndfull flasker med poppers.

- Når du har jobbet her en stund, lærer du å se signalene, sier Teigen.

Brevene blir åpnet en etter en. Noe er Viagra-kopier, noe er «nytelsespiller» for kvinner. Det er poppers. Og det er store mengder Modafinil - gjerne omtalt som smartdop. I nær alle pakningene er det også med litt «smaksprøver» på andre legemidler - spesielt Viagra.

Narkotiske gummibjørner og smartdopet Modafinil.

Dessuten er det en og annen pakke med det som ser ut som gummibjørner. Med narkotisk virkestoff.

- Tidligere var det en del syntetiske narkotiske midler, gjerne kalt designerdop, men etter at det ble ulovlig i England har strømmen nesten stoppet opp. Nå er det særlig de tre store som vi tar mye av: LSD og amfetamin og MDMA.

- Det tar aldri slutt

Mens du har lov til å ta med deg legemidler når du krysser grensa, er legemidler ulovlig å sende i posten - og det blir sendt til destruksjon. Mottakere har 10 dager på seg til å anke en slik beslutning.

Store deler av pakkene sendes gjennom en helt spesiell 3D-røntgenmaskin.

Beslagene vi er vitne til er så vanlige at tollbetjentene ikke løfter på et øyelokk. Det er de store tingene de er ute etter.

- De små beslagene tar aldri slutt, mens vi måles på større ting, sier Teigen.

- Når det er så åpenbart hvilke pakker som inneholder ulovlige midler, hvorfor fortsetter folk å bestille?

- Folk handler på nett og vet ikke hvordan det sendes. Det er vel gjerne slik at folk bestiller et par ganger, ser at det ikke kommer gjennom - og så gir de opp.

Mens vi snakker, kommer det plutselig et lite jubelrop.

- Dette var et god beslag, sier mannen vi ikke kan fortelle navnet på, mens han holder frem en pakke stappet full av testosteronampuller og et par store pilleglass.

- Vi tar veldig mye dopingprodukter, påpeker han.

Dagens fangst

Teigen løfter frem en liten skuff med nylige beslag som ikke er anmeldt enda.

Denne boksen inneholder beslag som vil bli anmeldt.

Kokain. En joint. Cannabis-frø. Et par åpenbart falske Rolexer. Fjær fra en utrydningstruet fugl som brukes av fluefiskere.

En dårlig kopi av en Louis Vuitton-veske. Et metallbånd med en ring i hver endre.

Disse Rolex-kopiene bør ikke lure noen.

- Kjenn på denne tråden... Du kan tenke deg når du får den tredd rundt halsen, da går den går tvers gjennom, sier Teigen.

Frem fra esken kommer også det som ser ut som en kombinasjon av en kniv og en slåsshanske. I tollen omtales det bare under samlebetegnelsen voldsprodukt.

En slik kniv vil trolig fremkalle frykt i en mørk bakgate.

Plutselig spretter kontorsjefen opp en sprettkniv. Den fungerer to ganger før fjæren inni tilsynelatende er ødelagt.

- Mye av det som kommer inn er av ekstremt dårlig kvalitet, men ute på byen er ikke dette noe hyggelig bekjentskap, påpeker han.

HIV-tester og potensproblemer

Nye pakker sprettes opp. Fire pakker sigaretter vil aldri se sin nye eier. En annen pakke inneholder med potensmidler, en tredje har flere HIV-tester for hjemmebruk. Den siste får slippe gjennom.

Pakken med flere bokser av denne typen ble ikke stoppet.

- Medisinsk testutstyr er ikke ulovlig, men hvis jeg hadde fryktet HIV, tror jeg kanskje at jeg hadde gått til legen min, ikke til en asiatisk nettbutikk. Det samme tenker jeg man bør gjøre hvis man har potensproblemer, men folk velger kanskje nettet fordi de er flaue. Vi vet også at potensmidler blir stadig mer populært blant de unge - gjerne til lave tenårene, selv om det kanskje er de som har størst problemer med å få den ned, sier han og ler litt.

Sexpiller for både kvinner og menn avsløres på rekke og rad.

Å kjøpe legemidler på nett kan være risikosport.

- Noe av dette lages på ukjente steder, i verste fall på kjøkkenbenken i India, og pakkes på en slik måte at det ser industrielt ut. Noe er bare Paracet eller lignende, noe er helt uten virkestoffer, mens kanskje det skumleste er at selve virkestoffet i tablettene utgjør en forsvinnende liten del av selve produktet i volum: Når man blander dette selv, er det veldig vanskelig å få dosen korrekt - og det kan få fatale konsekvenser, sier Teigen.

Noe av produktene de tar blir bare destruert, mens noe blir undersøkt nærmere. Til det har de fått et nytt instrument utviklet av det amerikanske forsvaret, som egentlig var ment å oppdage eksplosiver. - Den sender en laserstråle inn i produktet, uten at vi trenger å ta det opp av emballasjen, sier Teigen, og tester en liten pose som viser seg å inneholde kokain.

Et lite beslag kokain.

- Det egner seg ikke i avisen

- Hva er den mest kreative måten dere har sett noen smugle noe?

- Her i posten? Det gjør seg kanskje ikke i avisen? sier Teigen.

Han kaster et blikk bort på han som åpner brevene, og spør hva det rareste han har sett.

- Nei, det må vel være en dildo der innmaten var støpt av kokain, sier han.

