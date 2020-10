I natt viste Trump at han er en mann å stole på

LA MEG PRESENTERE: Amy Coney Barrett (48) ble natt til i dag godkjent av Senatet som ny høyesterettsdommer i USA. Her står den nye høyesterettsdommeren sammen med en tydelig fornøyd Donald Trump på en balkong i Det hvite hus i Washington. Foto: Tom Brenner (Reuters/NTB)

USA har fått ny høyesterettsdommer. Demokratene er illsinte og mener prosessen har gått altfor raskt. For tradisjonelle republikanere er utnevnelsen et bevis på at Trump er en mann de kan stole på.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk. Natt til tirsdag norsk tid ble Amy Coney Barrett (48) godkjent av Senatet som ny høyesterettsdommer i USA. Hun ble godkjent med 52 mot 48 stemmer. Den femte kvinnen i historien, og hun overtar stolen til nylig avdøde Ruth Bader Ginsburg - som ble 87 år. Les også: Amerikanske medier: Trump er ond, og Biden er god. Alt annet er fake news Trumps tredje dommer Dette er den tredje dommeren som Trump har utnevnt. Det er svært sjelden at en president får utnevne tre dommere i løpet av en periode på fire år. I løpet av åtte år fikk Obama utnevne to. Det samme gjorde Clinton. George W. Bush kun én. De lever fint med bajaseri, tøv og at de har en president som ikke har en annen ideologi enn seg selv. Så lenge han viser seg som en sann republikaner i sine utnevnelser til høyesterett, blir alt annet tilgitt. Dette er griseflaks for Trump, selvsagt. Siden dommerne sitter så lenge de vil, ofte til siste åndedrag, er ikke dette noen en president kan planlegge. Derimot gjelder det å bruke muligheten når den kommer. Les også: Fox News er episenteret for Trumps mange løgner Grepet mulighetene Trump kan sies å ha grepet mulighetene svært godt. Han har nominert personer som åpenbart er kvalifisert for jobben og som er meget trygt plassert på høyresiden i politikken. Selv om norske medier sjelden fremstiller det slik. I tillegg er de ganske unge og kommer til å prege USA i flere tiår. For mange republikanere er dette ene og alene en grunn til å gjenvelge Trump. De lever fint med bajaseri, tøv og at de har en president som ikke har en annen ideologi enn seg selv. Så lenge han viser seg som en sann republikaner i sine utnevnelser til høyesterett, blir alt annet tilgitt. Her kan du lese flere innlegg av Simen A. Johannessen. Viktig for valgkampen Derfor var nattens votering i Senatet viktig for Donald Trump. Det gir han et løft inn i de siste dagene av valgkampen. For oss i Norge er det ikke så lett å forstå hvorfor disse utnevnelsene er så viktige. De fleste vet ikke engang hvem som er høyesterettsjustitiarius her i landet. I USA er det annerledes. Der er høyesterett svært viktig, og de som i praksis avgjør de store politiske stridsspørsmålene som abort, homofilt ekteskap, retten til å sprade i gatene med skytevåpen etc. Les også: Det aller tristeste med valget i USA Konservativ overvekt Med nattens utnevnelse er seks av de ni dommerne nå regnet som konservative. Det er det som gjør at mange demokrater og liberale i USA frykter at det blir dyptgripende endringer i en svært konservativ retning. Dette er griseflaks for Trump selvsagt. Siden dommerne sitter så lenge de vil, ofte til siste åndedrag, er ikke dette noen en president kan planlegge. Eneste trøsten for demokratene er at mange dommere gjennom tidene har sviktet presidenten som utnevnte dem. De har rett og slett ikke vært så ideologisk orienterte som man trodde, og heller fulgt egen overbevisning og det de mener er rett tolkning av loven. Les også: Turboneger om Trump Men akkurat nå feires det blant republikanerne. De er overbeviste om at selv om Biden skulle vinne neste uke, vil USA gå i en mer konservativ retning. Det vil høyesterett være garantisten for. Trump er deres mann nå. En de stoler på.

