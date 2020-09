I neste måned kan USA ha to vaksiner klare - ingen er den Norge venter på

Vaksineteknologien har aldri blitt brukt før, nå håper USA at to varianter kan være klare allerede neste måned.

I Norge håper helsemyndighetene at de første vaksinedosene med den såkalte Oxford-vaksinen mot koronaviruset vil kunne bli levert i løpet av desember.

Men i USA jobbes det nå på spreng med å få to vaksiner klar til utrulling før presidentvalget 3. november.

Ingen av disse vaksinene skal være Oxford-vaksinen, men to varianter fra Moderna og BioNTech/Pfizer.

Melissa Harting fikk i slutten av juli en injeksjon av vaksinekandidaten legemiddelselskapet Moderna og National Institutes of Health har utviklet og som nå er inne i en enorm fase 3-studie. Foto: Hans Pennink (AP)

Klar beskjed til alle 50 stater

Ifølge New York Times har det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bedt alle de 50 statene om å gjøre klar til distribusjon av vaksiner til helsepersonell og høyrisikogrupper allerede sent i oktober eller i starten av november.

Ifølge Center Daily ber CDC om å rydde unna alle hindringer som kan stå iveien for å ha fullt operasjonell distribusjon innen 1. november.

Det hele forutsetter at vaksinene får en såkalt nødgodkjenning (emergency use authorization), som er en begrenset godkjenning som kan gis hvis tidlige testresultater viser tilfredsstillende resultater.

Ifølge Wes Wheeler i UPS Healthcare har man fått indikasjoner på at rundt 10 millioner doser skal sendes ut i løpet av november.

Svært utfordrende distribusjon

Myndighetenes klare beskjed til statene om å ha distribusjonsentre klare, henger sammen med at distribusjonen antas å bli svært utfordrende.

De to vaksinene som en håper å rulle ut først baserer seg begge på den helt nye mRNA-teknologien som har strenge krav til frakt og oppbevaring.

Vaksinene er avhengig av å bli oppbevart ved lave temperaturer for ikke å bli ødelagt. Blant annet skal Pfizer produsere sine egne containere for vaksinen, mens selskapet McKesson jobber med egen frysetransport for Moderna-vaksinen.

Ifølge Wes Wheeler i UPS Healthcare vil enkelte av de nye vaksinetypene krever streng logistikk:

- Disse vil være hånd-til-munn-forsendelser. Vi får ordre om å sende vaksiner over natten til sykehjem eller et vaksinasjonssenter - eller folk må stå ferdig i kø klar for å bli vaksinert, sier han.

Ifølge Moderna kan deres vaksine potensielt overleve i kjøleskap i rundt en uke, men skal sendes i 20 minusgrader.

Også Oxford-vaksinen som skal komme til Norge, som ikke er RNA-basert, vil være avhengig av oppbevaring i 20 minusgrader.

PS! EU forhandlinger med Moderna om deres vaksine, men i skrivende stund er det bare Oxford-vaksinen som er ferdigforhandlet.

Bekymret for at det går for fort

I USA er det en betydelig bekymring for at landets legemiddelverk FDA skal påvirkes av politisk press for å få en vaksine klar før presidentvalget.

- Denne tidslinjen med utrullingen allerede i slutten av oktober er dypt bekymringsfull med tanke på politisering av folkehelse og de potensielle sikkerhetsfaktorene, sier epidemolog Saskia Popescu til New York Times.

- Det er vanskelig å se på dette på noen annen måte enn som et forsøk på å å få en vaksine klar før valget, legger hun til.

Målet for å få en nødgodkjenning er at vaksinen er 50 prosent effektiv. Det er noe høyere enn gjennomsnittet for influensavaksinene.

Ifølge Larry Corey i Covid-19 Prevention Network er det vanskelig å se for seg at man kan dokumentere at en vaksine er 50 prosent effektiv innen tidsrammene som nå erlagt.

- Alle disse vaksineforsøkene er designet for å kunne gi et svar rundt 7 måneder etter at en starter. Vaksiner med 90 prosent effekt vil kunne gi tidlige resultater på tidligere enn dette, men jeg vil si at det fortsatt kan ta 5-7 måneder, sier han.

WHO er bekymret for at vi kan få for dårlige vaksiner

I en artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet skrev i forrige uke en rekke eksperter tilknyttet WHO om bekymringen for at man vil sette for lave krav til hvor effektiv en vaksine skal være.

- Verden trenger en effektiv, rask og pålitelig evaluering av mange vaksinekandidater mot covid-19. Det er en fare for at politisk og økonomisk press for rask utrulling av en vaksine kan føre til utbredt bruk av en vaksine som i realiteten er lite effektiv - kanskje bare 10-20 prosent effektiv, kanskje på grunn av en misvisende positivt resultat fra en dårlig gjennomført vaksineforsøk, skriver de.

De er bekymret for at det både kan gi utrulling av en vaksine som ikke gjør jobben sin, samtidig som det vil bli vanskelig å få folk til å stille opp til å teste ut andre vaksiner som kan være mer effektiv.

