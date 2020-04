I New York er ansiktsmasker den nye normalen

Og nå sier Trumps fremste smittevernekspert at amerikanerne aldri bør ta hverandre i hendene igjen.

NEW YORK (Nettavisen): Koronaviruset legger seg som en maske over New York.

Byen er den hardest rammede byen i USA når det kommer til koronaviruset, med over 4400 døde totalt så langt. I staten New York er det nå over 7000 døde, etter at rekordmange 799 personer er døde som en følge av virusets herjinger det siste døgnet.

Her i byen har man sett en eksplosiv økning av bruken av masker etter at borgermester Bill Blasio i begynnelsen av april oppfordret alle sine innbyggere om å bruke maske for å hindre spredning av det dødelige viruset.

- Bør aldri ta hverandre i hendene igjen

Nå er president Donald Trumps fremste smittevernekspert, Anthony Fauci, også ute sier at amerikanere aldri bør ta hverandre i hendene igjen - noen sinne.

- For å være helt ærlig, så mener jeg at at folk aldri bør ta hverandre i hendene igjen, noen sinne. Det vil ikke bare være bra for å forhindre koronasmitte, men det vil også få tallene på influensa til å synke dramatisk i dette landet, sier han til Wall Street Journal.

STERK OPPFORDRING: Immunologen Anthony Fauci, som er direktør ved National Institute of Allergy and Infectious Diseases, oppfordrer alle amerikanere til å aldri håndhilse igjen - sett i lys av koronavirussituasjonen landet nå opplever. Foto: Brendan Smialowski (AFP/NTB scanpix)

Langs Jackson Avenue i LOng Island City, noen minutter fra Manhattan, kan man også se to personer som driver med matlevering. De har på seg full vernedrakt, med både hansker og maske, når de skal levere ut maten.

Jogger og sykler med maske

Samtidig kom også de dystre anslagene fra president Donald Trumps og hans administrasjon om anslått at mellom 100.000 og 240.000 amerikanere kommer til å dø som følge av koronasmitte. Så langt er over 430.000 amerikanerne smittet av viruset og nesten 15.000 er døde.

Flere av de som jogger, er ute og løper med masker.

Oppfordringen fra De Blasio, de skremmende dødstallene og dystre anslagene gjør nå at de fleste personene man ser på gatene her i Long Island City, noen minutter fra Manhattan, går med masker.

Også syklister i New York har nå på seg masker.

Om man spaserer gatelangs ser man at de fleste enten går med en maske eller med et skjerf over munn og nese. Til og med flere av de som jogger og sykler går med masker.

Leverer mat i vernedrakt

Langs Jackson Avenue kan man også se to personer som driver med matlevering. De har på seg full vernedrakt, med både hansker og maske, når de skal levere ut maten.

Drar man ned til den lille parken, Court Square Park like ved, ser man også barn på sparkesykkel som har på seg masker. Men man ser også en far som rolig tar armhevinger uten å ha på seg en maske.

Denne lille jenta sykler rundt i den lille parken, Court Square Park, med en matchende ansiktsmaske.

- Vi er midt inne i en av de verste koronaukene i USA og lederen av president Donald Trumps kriseteam, Deborah Birx har derfor oppfordret alle amerikanere til å holde seg inne så mye som mulig.

- Dette er ikke tiden for å gå ut og handle i butikken eller på apoteket med mindre det er absolutt nødvendig, uttalte hun for noen dager siden.

Dette har naturlig nok gjort både kundene og de butikkansatte enda mer nervøse.

Inne i matbutikken Foodcellar Market i Long Island City er det satt opp en vegg i plastikk for å beskytte de ansatte mot smitte.

Utenfor matbutikken Foodcellar Market ved Court Square står 10-15 personer i kø for å komme seg inn. Så og si alle har maske på seg, eller har dekket for munn og nese på et eller annet vis. De står flere meter fra hverandre og blir dirigert inn av en ansatt i butikken som sørger for at de ikke er for mange folk i butikken om gangen.

Utenfor matbutikken Foodcellar Market ved Court Square er det kø. Her har de aller fleste maske på seg.

Inne i butikken prøver folk å holde avstand, med det er ikke lett. Til tross for at det er en rimelig stor matbutikk, blir det nærmest umulig å holde en meter eller to avstand til folk hele tiden. Og fremme ved kassen har man de siste dagene satt opp en vegg av plastisk for beskyttelse mellom de som står i kassa og kundene.

Om man spaserer gatelangs ser man at de fleste enten går med en maske eller med et skjerf over munn og nese.

Ingen slipper inn i alkoholutsalget

Noen kvartaler nedenfor, i alkoholsalget LIC Wines & Liquors Inc. tar de nå ikke sjansen på å slippe inn folk i det hele tatt. Her har de satt opp en tykk plastvegg ved inngangsdøren. Her kan kundene gå opp til døren, fortelle hva de vil ha, gi fra seg visakortet og så får de varene og kortet i retur.

Ved alkoholsalget LIC Wines & Liquors Inc. tar de nå ikke sjansen på å slippe inn folk i det hele tatt.

I New York har man opplevd de høyeste dødstallene denne uken, med rundt 800 dødsfall på et døgn.

På den positive siden går nå antall sykehusinnleggelser og antall personer som legges i respirator ned. Men det er ingen som tror at krisen i New York er over på en god stund. Dermed vil nok ikke maskene falle med det første.