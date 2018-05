I Oslo ber de barna bruke norske flagg

I hovedstaden er det ikke forbud mot å bruke andre flagg, men det oppfordres til å bruke det norske.

– Hvorvidt vi i det hele tatt trenger en oppfordring kan sikkert diskuteres, sier 17. mai-komiteens leder i Oslo, bystyremedlem Erik Lunde (KrF), til Nettavisen.

Like sikkert som at det snart er 17. mai, er det at flaggdebatten får nytt liv.

I Larvik i Vestfold har debatten satt sinnene i kok. Her krangler man nå om det foreligger et vedtak som forbyr å bære utenlandske flagg på nasjonaldagen.

Det toppet seg med at et medlem valgte å trekke seg fra 17. mai-komiteen.

Også i hovedstaden har flaggdebatten vært oppe flere ganger, og Oslo bystyre landet i 2008 på at det ikke eksisterer noe forbud mot andre flagg.

OPPFORDRER TIL BRUK AV NORSKE FLAGG: Men Erik Lunde (KrF) vil ikke slå ned på bruk av andre flagg i barnetoget.

Formulering i 17. mai-komiteens retningslinjer for barnetoget ble endret samme år og lyder slik:

«Barna oppfordres til å bære det norske flagget (eventuelt samiske/FN-flagget) i toget. I tråd med våre tradisjoner eksisterer det ikke forbud mot andre flagg».

17. mai-komiteens leder Erik Lunde (KrF) forteller til Nettavisen at de aller fleste følger denne oppfordringen.

– Hvorfor kommer dere med en slik oppfordring?

– Det var noen representanter som mente at det burde være et forbud mot bruk av andre flagg enn det norske, men det mener vi ikke er nødvendig, sier Lunde.

– På Norges nasjonaldag er det naturlig å bruke det norske flagget. Samtidig så synes jeg det er veldig flott å se barnetoget i Oslo vise at vi er en by med mennesker fra hele verden. Vi har ikke noe behov for å lage et forbud, men vi mener det er naturlig å bruke det norske flagg på nasjonaldagen, sier fortsetter han.

Han presiserer at komiteen ikke kommer til å slå ned på bruk av andre flagg enn det reglene oppfordrer til i toget.

- Hvorvidt vi i det hele tatt trenger en oppfordring kan sikkert diskuteres. Ikke det at det er noe galt i å oppfordre folk til å bruke disse flaggene. Det er jo Norges nasjonaldag, og det er naturlig at det brukes mange norske flagg, sier 17. mai-komiteens leder.

Han vil ikke ha noen meninger om hvilken regler andre byer følger.

– Vi har ikke hatt en diskusjon om dette i Oslo i år. Vi har valgt å legge oss på den linjen vi har gjort, og er jeg sikker på at er en klok tilnærming.

Nettavisen snakket fredag med tidligere medlem av 17. mai-komiteen i Larvik, Terje Anthonsen, som trekker seg som følge av en flaggdebatt i byen.

– Jeg tror problemstillingen er lik i de aller fleste kommune. Noen vil ha utenlandske flagg og andre ikke, sier Anthonsen, som trekker seg etter flaggstriden i 17. maikomiteen i Larvik.

Anthonsen hevdet at komiteen hadde vedtatt et forbud mot ikke-norske flagg i 17. mai-toget. Forbudet skal ha kommet da han selv ledet komiteen i årene 2010 og 2011.

Nåværende leder av 17. mai komiteen, Elin Dahling (SV), avviste at det forelå et forbud mot andre flagg. Dagen etter innlegget valgte Anthonsen å trekke seg fra 17. mai-komiteen.

Han sier at han har fått positive tilbakemeldinger etter at saken ble publisert hos Østlands-Posten onsdag kveld.

– Mange har sagt at det jeg skrev var riktig. Sekretæren i 17. maikomiteen har skrevet og sagt at vedtaket finnes. Vi ble enig om at det bare skulle være norske flagg. Det vedtaket gjelder fortsatt, sier Anthonsen.

Han mener at oppmerksomheten viser at folk er engasjert og er enig med han.

– Barnetoget er Norges nasjonaldagsfeiring og da er det norske flagg, sier han.

– Hva er galt med på ha andre flagg?

-Vi feirer Norges nasjonaldag. Da henger det ikke på greip hvis du kommer fra Syria eller Kongo å gå med flaggene fra landet du har flyktet fra, sier Anthonsen.

Han understreker at i borgertoget i Larvik er det helt fint med andre flagg.

– Borgertoget er en markering av all aktivitet i Larvik kommune, da er det alt mellom himmel og jord, inkludert danskegrupper fra Afrika. Det er helt fint, sier Anthonsen.

Flaggdebatten i Larvik har skapt et massivt engasjement etter at den ble kjent.

En av dem som reagerer på Facebook, er tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp)

«17. Mai komité i min egen hjemkommune på fullstendig ville veier. Er det konsekvensen av å la SV lede 17. Mai-komiteen så bør noen tenke lengre frem neste gang valget foretas! Alle flagg tillatt på Norges nasjonaldag i 17. Mai-toget. Helt håpløst!» skriver han på Facebook.

