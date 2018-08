I toppen av dette bygget planlegges 30 leiligheter

Det planlagte torgbygget på Brynseng stasjon skal romme både forretninger, bevertning, kontorer og boliger.

(Estate Nyheter): Estate Nyheter omtalte i fjor sommer planene for Brynseng T-banestasjon i Oslo. Nå har COWI AS sendt inn komplett planmateriale for prosjektet til Plan- og bygningsetaten (PBE) på vegne av Sporveien AS.

Der foreslås det at torgbygget over T-banestasjonen får et bruksareal på 12.550 kvadratmeter. Kontor utgjør hovedtyngden med et areal på 6.650 kvadratmeter, mens estimert areal for utadrettet virksomhet er på 2.550 kvadratmeter.

I tillegg kommer et bruksareal for boliger på 3.350 kvadratmeter. Det tilsvarer 30 leiligheter.

Fordeling av leiligheter følger Oslo kommunes leilighetsnorm for indre by. Det sikres felles uteoppholdsareal for boligene på takterrasse i 15. etasje. Leilighetene ligger fra 10.etasje og oppover, og får gode lys og utsiktsforhold. Høyden skjermer boligene mot luftforurensning.

Det er sikret et privat uterom over sporområdet på sydsiden av bygget, og adkomst til boligene skal være inn fra dette uterommet.

– I Torgbyggets nederste etasje sikres en stor grad av åpenhet og flere innganger for å bidra til byliv og aktivitet mot Brynseng Torg, stasjon og Østensjøveien. Her legges det til rette for forretninger og bevertning. I de øvrige etasjene legges det til rette for kontorer, men også med mulighet for forretninger og bevertning. Dette muliggjør forretninger og bevertning i de nederste etasjene i Torgbygget. I de øverste etasjene kan det etableres boliger med gode lysforhold og utsyn, skriver COWI i planforslaget.

Under torget planlegges en toetasjes kjeller med bilparkering og sykkelparkering samt tekniske rom, støttefunksjoner og boder. I underetasjene mot Brynsengfaret etableres areal for varemottak, renovasjon og tekniske rom.

Bakgrunnen for prosjektet er at det foreligger behov for oppgradering av Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud. Mellom Brynseng og Hellerud går banen i en gammel trikketrasé. Kurvaturen på den gamle linjen gjør at T-banen må gå sakte mellom de to stasjonene. Det er derfor behov for hastighetsøkende tiltak mellom Brynseng og Hellerud.

