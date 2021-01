I USA er det 200 væpnede militsgrupper. Hele landet stålsetter seg for blodig opprør

Høy beredskap før Joe Biden-innsettelsen. - Det er 940 aktive hatgrupper i USA nå. 200 av dem er bevæpnede militsgrupper, sier ekstremismeforsker.

Fem mennesker mistet livet da tilhengere av avtroppende president Donald Trump stormet Kongressbygget forrige onsdag. Amerikanske føderale politimyndigheter varsler at det planlegges for væpnede protester i alle landets 50 delstater i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden som USAs 46. president onsdag neste uke, ifølge Associated Press.

Det er innført unntakstilstand i Washington D.C., og Nasjonalgarden har tusenvis av soldater i beredskap i hovedstaden. Nasjonalgarden opplyser at de også står klare til å bistå lokale politimyndigheter i alle delstatene.

Demokrater i Kongressen er også blitt brifet om tre planlagte komplott om blodig maktovertakelse, som innebærer blant annet planer om å omringe Kongressbygget og likvidere demokratiske folkevalgte.

Mobiliserer til væpnede aksjoner

Det var landets president Donald Trump som forrige uke oppildnet og beordret sine tilhengere til å marsjere til Kongressen mens landets folkevalgte gjennomførte en endelig og formell opptelling av stemmene fra presidentvalget. Trump gjentok de grunnløse påstandene om valgfusk før tilhengerne marsjerte opp til «hjertet» av det amerikanske demokratiet. Blant dem var det en mobb på flere hundre som stormet selve bygningen.

Resultatet er som kjent tap av flere menneskeliv og et vandalisert Kongressbygg. I de mørkeste hjørner av internett er det sterke krefter i sving som oppfordrer og mobiliserer til væpnede protester på selveste innsettelsesdagen 20. januar.

Nettavisen har intervjuet en ekstremismeforsker for å få et nærmere innblikk i miljøene, bevegelsene og gruppene som sto bak marsjen mot Kongressen og stormingen av selve bygget, og i hvilken grad de har evne til å gjennomføre nye voldelige aksjoner i dagene fram mot innsettelsen.

- Trumps digitale soldater

- Hvem er disse menneskene som stormet Kongressbygget og som nå planlegger nye voldelige aksjoner?

- Mange av dem som deltok under stormingen av Kongressen 6. januar, er blitt radikalisert på nett. Det er for eksempel Trump-tilhengere som er blitt radikalisert av konspirasjonsbevegelsen Qanon. Også har du flere typer høyreekstremistiske grupperinger som inkluderer nazister og militante ultranasjonalister. Proud Boys og den såkalte Bogaloo-bevegelsen er noen eksempler. Også har du ulike militsgrupper som for eksempel Oath Keepers og The Three Percenters, sier ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson til Nettavisen.

- Det er en blanding av kjente organiserte, høyreekstreme grupper og mere løst definerte bevegelser som har oppstått i digitale subkulturer. Michael Flynn (Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver red.anm.) har tidligere omtalt ytre høyre-aktører på nett som Trumps digitale soldater. Gruppene er ulike i opphav og orientering, men mobiliserer nå rundt en del felles symboler og slagord som «Stop the Steal». Akkurat som med etter «Unite the Right Rally»-hendelsen i Charlottesville i 2017, er det flere høyreekstreme som nå bruker stormingen av Kongressen til å inspirere til ytterligere voldelige aksjoner mot grupper som inngår i deres fiendebilde, sier hun.

Thorleifsson henviser til hendelsen i Charlottesville sommeren 2017, da en selverklært nynazist kjørte inn i en fredelig gruppe mot-demonstranter og drepte en kvinne. Unite the Right-demonstrasjonen hadde til hensikt å protestere mot fjerningen av en Robert E. Lee-statue.

- Én av dem som ble drept under stormingen av Kongressen forrige uke, Ashli Babbitt, blir nå hyllet som deres første martyr og blir brukt som et rekrutteringsverktøy for å mobilisere høyreekstreme aktører til voldelig mobilisering, sier Thorleifsson som er forsker ved Senter for ekstremismeforskning, høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) ved Universitetet i Oslo.

200 bevæpnede militsgrupper

De store teknologigigantene som Facebook og Twitter har nå gjort omfattende tiltak for å stanse spredningen av konspirasjonsteorier, oppfordringer til voldelige demonstrasjoner og påstander om valgfusk. President Trump er utestengt av både Facebook og Twitter, og bare siden fredag har sistnevnte plattform stengt 70.000 kontoer som er tilknyttet Qanon-bevegelsen.

- Hvordan kommuniserer de med hverandre nå som mange er blitt bannlyst fra de store plattformene, og konspiratoriske poster blir fortløpende fjernet?

- Siden de er blitt de-plattformed (utestengt, red.anm.) fra de store teknologiselskapene, er det mange nå som migrerer til plattformer som Gab og Telegram. De kommuniserer også på Facebook og Twitter ved å bruke ny terminologi og bildebruk, som ennå ikke er gjenkjennelig, for å unngå å bli de-plattformed. De bytter for eksempel ut «Q» med et andre spesialtegn. De prøver også å få media til å rapportere om planlagte aksjoner for å tiltrekke seg oppmerksomhet og spre sine beskjeder. De vil gjerne at media skal rapportere om det de planlegger for å spre informasjon og for å bruke det som rekrutteringsverktøy til planlagte aksjoner, sier Thorleifsson.

- Hvor mange medlemmer har disse miljøene, gruppene og bevegelsene?

- Når det gjelder organiserte, høyreekstreme grupperinger snakker vi om en del tusen personer. Det er 940 aktive hatgrupper i USA nå. 200 av disse gruppene er bevæpnede militsgrupper. Det vil si at de er selvutnevnte borgerverngrupper. Også har du mange tusen Qanon-konspirasjonsteoretikere på nett, sier Thorleifsson.

I korte trekk er Qanon en utstrakt konspirasjonsteori som påstår at Donald Trump fører en hemmelig krig mot en mektig og global gruppe satandyrkende, pedofile samfunnstopper i staten, næringslivet og media.

- Forenes rundt ett felles mål

- Har disse gruppene, miljøene og bevegelsene noen felles mål?

- Ja. Det felles målet er å forhindre en av grunnpilarene i demokratiet, nemlig en fredelig maktoverføring. Trump har siden valgdagen brukt all sin energi på å fremme budskapet om at valget er stjålet. Dette er grupperinger som er forent av ultranasjonalisme. De er antidemokratiske, de respekterer ikke valgutfallet eller statens voldsmonopol og er villig til å ty til vold for å forhindre at den valgte presidenten Biden blir innsatt, sier Thorleifsson.

- Det ble gjort funn av rørbomber, skytevåpen og molotovcocktail blant dem som stormet Kongressbygningen 6. januar. Det etterforskes nå 25 personer som er siktet for innenlands terrorisme, sier hun.

- Hva slags gjennomføringsevne har disse grupperingene når det gjelder væpnede aksjoner?

- I en amerikansk kontekst er hat- og militsgrupperinger tungt bevæpnet, og de har tilgang til mye våpen, så de er absolutt farlige. Flere høyreekstreme militsmedlemmer er dømt for drap opp igjennom årene. I fjor ble medlemmer av en milits pågrepet for å ha planlagt kidnapping av demokraten og Michigan-guvernør Gretchen Whitmer. Flere høyreekstreme grupperinger varsler voldelige aksjoner i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden. Men jeg tror at aksjonene vil få mindre gjennomslagskraft fordi myndighetene er bedre forberedt når det gjelder sikkerhet og beredskap, sier Thorleifsson.

- Fascistiske trekk

- Er det fascistiske trekk å spore i disse miljøene og bevegelsene?

- Ja, det vil jeg si. Det er fascistisk trekk fordi det er anti-demokratiske, voldsforherligende og ultranasjonalistiske aktører som sier at det nåværende må destrueres før det nye kan gjenoppstå. Det er nettopp det som kjennetegner det fascistiske, at man må destruere det nåværende systemet før det nye kan gjenoppstå. Enkelte av gruppene ser på seg selv som soldater i en kommende rase- eller borgerkrig i en kamp mellom det gode og onde, svarer hun.

- Har Trump noen fascistiske trekk?

-Ja, det vil jeg si. Han har beveget seg nærmere den klassiske fascistiske ideologien med forakten for demokratiske prosesser og normer, fornektelsen av valgresultatet, spredning av konspirasjonsteorier og oppmuntring til vold. Han fremmer både en autoritær og antiliberal ultranasjonalisme, som er kjernen i fascisme-forsker Roger Griffins definisjon. Trump har brukt voldsforherligende retorikk mot grupper han stempler som fiender av folket, sier Thorleifsson.

- Flere migrerer til hemmelige chatterom

NBC News melder at høyreekstremister og hvite nasjonalister migrerer nå til hemmelige chatterom etter å ha blitt utestengt fra andre plattformtjenester. Telegram er en Dubai-basert plattformtjeneste som har lite moderering av innholdet. Tjenesten er populær i Øst-Europa og Midtøsten. Etter kongressangrepet 6. januar er det imidlertid registret en stor økning av høyreekstremistiske brukere på Telegram.

Det skal være registrert flere chatte-kanaler på Telegram for Proud Boys. Den største kanalen har 28.000 medlemmer, ifølge NBC News.

Antall medlemmer på denne gitte kanalen har økt med over 10.000 følgere bare de siste dagene. I september hadde kanalen snaut 1300 medlemmer.

En annen Telegram-kanal for Proud Boys har hatt en økning på 54 prosent i antall følgere siden 6. januar, altså en økning på over 8000 følgere siden forrige uke.

I chatterommene fremmes det oppfordringer til å «skyte en politiker» og «oppmuntring til væpnet kamp». Enkelte høyreekstremister deler også kunnskap om hvordan en lager, skjuler og anvender hjemmelagde bomber, ifølge TV-kanalen.

- Planlegger «runde 2»

En feltmanual fra den amerikanske hæren er også blitt postet på plattformen, i tillegg til dokumenter med manualer fra det amerikanske forsvaret som omhandler «sprengstoff og bygningsødeleggelse», ifølge NBC News.

Hvite nasjonalister og høyreekstremister er imidlertid klar over at de er i politiets søkelys, og advarer hverandre til å unngå lokale protester eller aksjoner de kommende dagene, og heller vente til selve innsettelsesdagen, som enkelte av aktørene omtaler som «runde 2».

Det er blant annet planlagt en «million milits-marsj» og en «million martyr-marsj» - sistnevnte marsj tar sikte på å hedre krigsveteranen Ashli Babbitt som ble skutt og drept da hun stormet Kongressen.

- Vil radikalisere Qanon-tilhengere

Mange av brukerne og følgerne av andre plattfortjenester som nylig er blitt stengt, deriblant Parler, skal altså ha migrert til Telegram. Enkelte høyreekstremister og hvite nasjonalister, som for eksempel medlemmer av Proud Boys, skal visstnok ha oppfordret hverandre til å radikalisere Qanon-tilhengere, ifølge nettstedet Mother Jones.

«Nå som Parler er stengt, er titusener (kanskje mer) sendt il Telegram. Alle søker tilflukt og leter etter svar etter at deres Q-bullshit løy for dem,» lyder en post, ifølge nettstedet. «Nå har vi muligheten til å ta dem i hånden og veilede dem i retning av ideologisk sannhet. Delta i deres kjedelige chatter og vis dem kjærlighet og samhold,» fortsetter posten.

