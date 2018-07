Ida (19) ble kastet inn i tornebusk. Må kanskje opereres for andre gang: – Helt sinnssykt!

Nå etterlyser moren vitner.

(Tønsberg Blad): Natt til fredag under helgens Slottsfjellsfestival ble Ida Skrikestad (19) fra Re utsatt for blind vold ved Tønsberg gjestehavn. Ida ble kastet kraftig inn i en tornebusk og fikk en svær grein inn i beinet.

Smertefullt

Ida ble sendt til sykehuset for å operere ut greinen like etter hendelsen, og venter nå på svar fra legene om det trengs en operasjon til. Moren til Ida forteller at hun sitter med enorme smerter mens hun venter på videre informasjon.

– Hun har så vondt at hun ikke vet hvor hun skal gjøre av seg, forteller Idas mor, Mona Skrikestad når Tønsbergs blad ringer.

Mona har tatt til Facebook for å få tak i mer informasjon, og responsen har ikke latt vente på seg. I skrivende stund har innlegget blitt delt 623 ganger, og 79 personer har kommet med støttende og følelsesladde kommentarer.

– Det er helt sinnssykt, sier Mona om den enorme responsen på innlegget.

Hun forteller at hun har fått flere tips om hvem som kan ha dyttet Ida, men sitter fremdeles uten noen tydelige spor. Hun har sendt alle tips videre til politiet, og håper nå noen som så hendelsen ønsker står fram.

HENDELSESSTEDET: Det var i Tønsberg Gjestehavn, like ved Nordbyen at Ida ble kastet inn i tornekrattet. Foto:

Mange vitner

– Det var mye folk i gjestehavna, noen må ha sett noe, sier Mona.

En av de som var på stedet, er Marianne Røgden. Hun dukket opp like etter hendelsen skjedde og bekrefter at mange så hva som skjedde.

– Det sto folk i båtene og én sto med telefonen i hånden, sier Røgden.

Konstituert krimsjef i Tønsberg, Trine Berg, sier til NRK at saken er anmeldt og etterforskes videre.

– Foreløpig er vi informert om at det skal ha vært en situasjon hvor en jente har blitt skadd. Vi er informert om saken, og det er opprettet en anmeldelse på det. Av hensyn til fornærmede som trengte legetilsyn på det tidspunktet, har vi ikke fått noen forklaring fra henne ennå, sier hun til NRK.

Dyttet to ganger

Til NRK forteller 19-åringen at hun forsøkte å stoppe en slåsskamp da hun ble dyttet ned i rosebusken.

– Jeg kom meg opp igjen, og forstod ikke helt hva greia var. Plutselig ble jeg dyttet kraftig ned i rosebusken igjen, av en annen fyr. Det var da jeg fikk grenen inn i leggen, sier hun til NRK.

