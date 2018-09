Ida Eide døde brått: - Therese Johaug har det tungt og trist

- Dette er et sjokk for Therese og alle skijentene, forteller Johaugs manager til Nettavisen.

Saken blir oppdatert.

Landslagsutøver Mari Eides (28) storesøster Ida Eide (30) døde etter å ha falt om i mosjonsløpet «Norgesløpet».

Hele Ski-Norge er i sorg over det uventede dødsfallet, under en måned etter at skivenninnen Vibeke Skofterud døde.

Les også: Ida Eide (30) - søsteren til Mari Eide og en nær venninne av Therese Johaug - døde under mosjonsløp

- Tungt og trist

Ida Eide var en nær venninne og god støttespiller av Therese Johaug, noe lystige bilder fra 30 års festen til Eide på Instagram viser.

Nettavisen har snakket med Johaugs manager, Jørn Ernst:

- Therese har det tungt og trist. Dette er et sjokk for henne og alle skijentene, sier Ernst til Nettavisen.

- Men de blir alle tatt godt vare på, forsikrer han.

Vet ikke om hun reiser hjem

Skilandslaget er for tiden på treningssamling i Livigno.

- Kommer Johaug til å delta på dagens pressetreff?

- Nei, det gjør hun ikke, sier Ernst, som sier det ikke er tatt stilling til om også hun skal reise hjem til Norge, slik søsteren Mari har gjort.

Les også: Norgesløpet: - Dette er veldig trist, vi har ingen å miste

Ida Eide var kjæreste med komiker Nils-Ingar Aadne (35).

Familien: - Uvirkelig situasjon

Familien til Ida Eide takker via NTB for all støtte i den tøffe tiden:

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer».

Mest sett siste uken