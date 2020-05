Ida Lindtveit Røse (27) blir tidenes yngste statsråd

KrF-leder Kjell ingolf Ropstad har utpekt 27-åringen som hans vikar mens han er i pappapermisjon.

Ida Lindtveit Røse fikk spørsmålet fra partilederen 16. mai, det melder NRK.

- Jeg fikk melding 16. mai mens jeg drev og la yngstemann, om det passet at Kjell Ingolf Ropstad ringte meg. Da begynte det å kverne litt i hodet, og det første jeg tenkte var «hva hadde jeg gjort galt nå?». Så spurte han meg over telefon da, om jeg hadde lyst til å vikariere for han, sier hun til statskanalen.

Det er nestleder Olaug Bollestad som vil vikariere som partileder, mens Lindtveit Røse vil steppe inn som barne- og familieminister for Ropstad.

Onsdag denne uken var hun inne til samtaler og såkalt «screening» på Statsministerens kontor, og etter dette sa Erna Solberg ja til at hun kunne bli statsrådsvikar.

Røse var leder i Kristelig Folkepartis Ungdom fra 2015 til 2017. Hun sitter i kommunestyret og er gruppeleder for KrF i Oppegård kommune.

- Ida er utrolig dyktig, og har hatt mange oppgaver for KrF de siste årene, senest som gruppeleder på fylkestinget i Viken. Jeg er ganske sikker på at hun kommer til å løse jobben i regjering på en flott måte, sier KrF-leder Ropstad til NRK.

Lindtveit Røse tiltrer 2. juni, og blir med det den yngste statsråden noensinne. Før var det Hadia Tajik (Ap) som var den yngste statsråden, som var 29 år da hun ble kulturminister i 2012.