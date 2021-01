Identifisert: Dette er den toppløse mannen med hornene inne på Capitol i Washington

Den toppløse mannen med horn inne på Capitol Hill er blitt identifisert som en konspirasjonsteoretiker.

NEW YORK (Nettavisen): I forbindelse med stormingen av Capitol Hill i Washington onsdag, kom hundrevis av personer seg inn i bygget.

En av personene, en kvinne, ble skutt i nakken og døde senere av skadene.

Tok seg inn på kontoret til Nancy Pelosi

Flere polititjenestefolk ble også skadd under sammenstøtene.

Mens noen tok seg inn i selve kongressbygningen, der avstemningen fant sted, tok andre seg inn på kontorene. Flere personer tok seg blant annet inn på kontoret til speaker Nancy Pelosi.

En av de som tok seg inn på Capitol Hill, var en tatovert, skjorteløs mann som hadde på seg horn og pels, og som hadde på seg rød, hvit og blå ansiktsmaling.

Han er nå blitt identifisert som 32 år gamle Jake Angeli.

Ifølge TV-kanalen Fox59.com er 32-åringen et kjent ansikt på pro-Trump-samlinger. Han er også en påstått QAnon-konspirasjonsteoretiker, som noen ganger er blitt referert til som «QAnon Shaman», ifølge nettstedet Arizona Republics.

13 personer er arrestert

Minst 13 personer er foreløpig pågrepet, men dette tallet kan stige vesentlig ettersom politiaksjonen på stedet vil fortsette utover kvelden.

– Vi har like over 13 arrestasjoner. Jeg vil legge til at ingen av dem som er arrestert, er innbyggere i DC. Det er folk fra utenfor vårt område, sier Contee, ifølge NTB.

Det er uklart om Jake Angeli er en av dem som ble arrestert. Se flere bilder av Jake Angeli inne på The Capitol nederst i saken.

Fant eksplosiver

Nødetatene har gjort funn av eksplosiver minst to steder i den amerikanske hovedstaden Washington under onsdagens opprør.

Begge eksplosivene som er funnet er uskadeliggjort av politiet. Den ene ble funnet ved bygningen som huser hovedkvarteret til Republikanerne, og den andre på Capitol Hill, som huser Kongressen og andre offentlige institusjoner.

Eksplosivene var ekte og måtte sprenges for å bli uskadeliggjort, melder CNN.

Ifølge New York Times var det en rørbombe som ble funnet ved Republikanernes hovedkvarter.

