Idrett og alkohol hører ikke sammen

Norges Fotballforbund opphever forbudet mot alkoholservering på fotballkamper. Det er ikke et tiltak som gagner sporten.

NFFs vedtak om å tillate skjenking på fotballarenaer har skapt stort engasjement denne uka. Der det før kun har vært tillat med skjenking på VIP-tribunene, kan klubbene nå søke om skjenkebevilling på hele arenaen. Det skal imidlertid fortsatt være forbudt å drikke alkohol på tribunen.

Grunnen til endringen er ifølge Pål Bjerketvedt i NFF et ønske om å behandle alle likt, og ikke kun la VIP-ene få drikke under kampen.

Vi mistenker også at et sterkt ønske om mer penger til slunkne klubbkasser ligger bak.

Pussig dobbeltkommunikasjon

Norges Idrettsforbund har et tydelig mål om at konkurransearrangementer skal være fritt for alkoholservering. Dette for å sikre at alle føler seg inkludert og velkomne i idretten. NFFs avgjørelse er stikk i strid med denne målsetningen.

Fotballkamper skal være trygge og morsomme for folk i alle aldre, også familier og barn. Nå som det vil være mulig å drikke alkohol på alle andre steder enn tribunen, er det usikkert hvor trygt og familievennlig det blir. De fleste drikker med måte, men det skal ikke mange småfulle folk til før stemningen snur.

Det kan være alt fra blodfansen til en familiefar som lager kvalm. La oss slippe det.

Rusfrie fotballarenaer er ekstra viktig for de rundt 90.000 barna som vokser opp med minst én forelder som drikker for mye. De skal kunne gå og se favorittlaget spille uten å måtte bekymre seg for å møte fulle voksne.

Eller passe på så pappa ikke drikker for mye.

Folk flest ønsker ikke mer alkohol

Heldigvis er det opp til kommunepolitikerne å avgjøre om den lokale fotballklubben skal få skjenkebevilling eller ikke. Vi håper de tar fornuftige valg, og setter hensynet til sårbare barn og unge først.

Større tilgang til alkohol er ikke et folkekrav. Tvert imot viser undersøkelser at tre av fire vil ha flere alkoholfrie arenaer.

I Sverige har de sett seg nødt til å sette inn forebyggende tiltak, etter at de innførte alkoholservering på sine fotballkamper. Dette er noe kommunene og fotballklubbene her hjemme bør notere seg, samt stille seg spørsmålet om det er lurt å åpne for alkoholservering i det hele tatt.

Erfaringer fra Sverige

NFF melder at de selv ikke vil søke om å utvide sin skjenkebevilling. Dermed vil det ikke bli servert alkohol på landskamper på Ullevål stadion. Men alle andre steder skal dette være lov, så sant kommunene sier ja.

Vi oppfordrer lokalpolitikerne til å sette idrettsglede, trygghet og trivsel på tribunene fremfor klubbenes ønske om å tjene penger.

En fotballkamp er like morsom og spennende uten en øl i hånda.