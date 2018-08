Idris Elba kan bli den nye James Bond

Sjefene for James Bond franchisen sier at tiden har kommet for en mørkhudet 007 og at Idris Elba er en god kandidat.

Hollywood-produsent og James Bond-sjef Barbara Broccoli sier at det er på tide at en skuespiller med minoritetsbakgrunn inntar rollen som agent 007.

Daniel Craig vurderer å pensjonere seg som agent etter neste film. Broccoli skal ha fortalt sin venn, produsent og regisør Antoine Fuqua, at Idris Elba kan være en god kandidat som James Bond.

Fuqua sier til Daily Star at Broccoli sier «det er på tide» med en 007 med minoritetsbakgrunn og at «det vil skje til slutt».

BROCCOLI: Barbara Broccoli (til høyre) sammen med skuespiller Daniel Craig under premieren til Spectre. Hun er datter av tidligere James Bond produsent Albert R. «Cubby» Broccoli. Hun og halvbroren tok over produksjonsselskapet Eon Productions, som lager James Bond filmene, i 1995.

- Idris kan gjøre det hvis han er i form. Du trenger en mann med en fysisk sterk tilstedeværelse. Idris har det, sier Fuqua til Daily Star.

Spekulasjonene rundt Idris Elba som den nye James Bond har pågått siden 2014 da Sony Pictures ble hacket og en rekke e-poster ble lekket. I en av e-postene skrev en av Sony-toppene at Elba burde bli den nye James Bond.

Elba har siden kommentert ryktene en rekke ganger. Han har avvist at han vil bli en ny James Bond og sagt til Esquire at neste 007 bør være en kvinne.

- Jeg tror dette handler mer om at man ønsker en mørkhudet skuespiller fremfor Idris Alba, sa en skeptisk Elba til New York Times og la til at han liker sin Martini «stirred, not shaken» (rørt, ikke ristet) i motsetning til James Bond.

