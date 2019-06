Igjen løp mediene i flokk, og den mest synlige medløperen denne gang var NRK

Tolga-saken viser igjen at norske medier løper i flokk. Mest synlig medløper denne gangen var NRK Debatten.

De andre riksmediene og NRK Debatten skal jeg komme tilbake til.

Først til hva Dokument Tolga har påvist, reportasjeserien som ble presentert av Arbeidets Rett, Østlendingen, Romerikes Blad og Nettavisen i forrige uke.

Fredag skrev kollega Magne Storedal, sjefredaktør i Romerikes Blad, at det i Tolga-saken ikke bare var brødrene Holøyen som har grunn til å føle seg misbrukt, krenket og herjet med.

Her kommer en sammenfatning i fem punkter for deg som kanskje ikke har fått med deg alt:

1. Pengemotivet holdt ikke. Det finnes ikke belegg for å hevde at motivet til Tolga kommune var å tuske til seg penger urettmessig. VGs påstand bygger utelukkende på et rådmannsnotat og en journal fra en fastlege, og sjefredaktør Gard Steiro forsvarer seg med at det må være legitimt å "stille spørsmål ved om økonomi spilte en rolle". Ja, men det var ikke det VG gjorde. Avisen hevdet med bred penn at "Kommunen fant en måte å få mer penger på". Påstanden er også tilbakevist av granskingskommisjonen.

2. Bommet på dobling. Både i VGs egne reportasjer og senere i NRK ble pengemotivet og Holøyen-brødrene direkte koplet opp mot en dobling av antall psykisk utviklingshemmede i kommunen - fra fem til ti. Granskingskommisjonen slår fast at her finnes ingen sammenheng. Holøyen-brødrene hadde ingenting med doblingen å gjøre, og de fem nye diagnosene var satt helt korrekt.

3. Hadde mor som hovedkilde. Både i reportasjene og i metoderapporten til SKUP kommer det fram at hovedkilden til historien Tre brødre på Tolga er mor. VG innrømmer at de fikk høre fra flere at mor var svært dominerende, men at ingen ville dokumentere det. Avisen løste det ved å spørre mor, som sa nei.

Ettertiden har vist at journalistene kanskje burde forsøkt litt hardere. Da ville det kommet fram at motivet for å opprette vergemål for brødrene ikke var å ta fra dem selvråderetten, men å forsøke å gi den tilbake.

4. Lot være å skrive om siktelsen. Mange aviser skrev om det da VGs hovedkilde ble pågrepet og siktet for fysisk og psykisk mishandling, og ilagt besøksforbud mot en av brødrene og en søster. Men ikke VG. Begrunnelsen i dag er at avisen ikke ville gå for tett på personlige forhold, og at man vanligvis ikke skriver om straffesaker så tidlig. Dette er en underlig begrunnelse all den tid VG allerede har gjort familien på Tolga til en av de mest kjente familier i landet.

5. Det var Fylkesmannen sitt ansvar. Vel gjorde kommunen feil, men det er Fylkesmannen som oppretter verger. Det er heller ikke riktig at Tolga fikk for mye penger i refusjon fra staten. Hele Norge fikk vite det da det ble slått fast at Tolga hadde fått 7 millioner for mye på grunn av Holøyen-brødrene. Men da det senere kom fram at kommunen også hadde fått 11,3 kommuner for lite (for andre), slik at totalen ble minus 4,3 - ble det bare fanget opp av lokalpressen.

Dette er tall som ikke direkte har noe med hverandre å gjøre. Men de nyanserer bildet av en "pengegrisk" kommune, og forteller heller om en kommune med rot i systemet - eller kanskje: at systemet var for komplisert.

Så til mitt hovedpoeng i starten:

Tolga-saken viser igjen at norske medier har en lei tendens til å løpe i flokk. I dagene etter VGs avsløring hoppet de fleste riksmediene på. Alle kjøpte historien - usett. Mest synlig var dette i NRK Debatten.

Allerede kvelden 11. oktober ble ordføreren i lille Tolga kommune dradd inn i NRK-studio og avkrevd unnskyldning på bakgrunn av VGs artikler. Det ville hun ikke gi uforbeholdent, noe mange reagerte negativt på.

Så kan vi spørre: Hva hadde NRK gjort på egenhånd for å sette seg inn i Tolga-saken? Jeg vil gjerne bli korrigert, men jeg våger å tippe: I likhet med de fleste andre riksmedier - antakelig ganske lite, bortsett fra å lese VG.

For heller ikke NRK hadde fått med seg "nyansen" at det ikke er kommunene som setter folk under verge. Det er det Fylkesmannen som gjør. Så om noen skulle vært dradd inn i studio, var det fylkesmann Sigbjørn Johnsen, ikke ordføreren i en av landets minste kommuner.

Den egentlige ansvarlige for opprettelsen av urettmessig vergemål for de tre Holøyen-brødrene var tidligere fylkesmann Sigbjørn Johnsen. Foto: Harald Fjelddalen, Nettavisen

Det samme kritikken rammer statsminister Erna Solberg, som også fant grunn til å be om unnskyldning på vegne av kommunen. Men hun satte tross alt ned en granskingskommisjon.

Så kan vi selvsagt unnskylde både oss selv og de andre mediene med at VGs arbeid på alle måter så solid ut. Særlig fordi det var koplet opp mot en landsomfattende kartlegging av diagnostisering av psykisk utviklingshemmede. Dette gjorde at vi var mange som skrøt av VG i Tolga-saken, inkludert meg selv i denne kommentaren fra oktober i fjor.

La meg understreke en gang til: Det er ingen tvil om at vergemålene og diagnosene som psykisk utviklingshemmede var en alvorlig krenkelse av de tre Holøyen-brødrene. Og jeg mener fortsatt at VG gjorde en imponerende jobb for å kartlegge omfanget av diagnoser i Norge.

Men når dette ble ensidig klistret til en liten kommune, som samtidig ble tillagt uriktige pengemotiver, tilslørte de en viktig systemkritikk:

For en ting er når sleipe folk trikser til seg urettmessige penger: Da er er det menneskene det er noe galt med. Noe annet er det når hederlige trår feil i frustrasjon eller god tro: da er det kanskje selve systemet som er feil. Da må det gjøres noe med kompliserte regler, uklare ansvarsforshold og for eksempel mangel på fagfolk i små kommuner.

Men slik kan det gå når hovedstadspressen drar på virkelighetssafari i distriktene med ferdig fasit.

Denne gangen var det lokalavisa i nabokommunen til Tolga, Arbeidets Rett på Røros, som vågde å stå opp mot hele Norges media- og maktelite, og fikk med seg kolleger på en grundigere gjennomgang.

- VG har misbrukt de tre brødrene for å sette søkelys på nasjonale ordninger som ikke helt fungerer, og jammen har de også fått journalistpriser for elendig metodebruk, sa Marit Gilleberg, leder for kontrollutvalget i Tolga kommune, til Dokument Tolga i forrige uke.

Dette er sterke ord, som du ikke nødvendigvis trenger å være enig i. Men jammen var det på tide at også denne stemmen ble hørt.

