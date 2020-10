Ikea dropper kjøtt i kjøttbollene

Nå dropper norske Ikea kjøtt i de klassiske svenske kjöttbullarna.

I juli fortalte Ikea første gang om sin nye plantebolle som skal erstatte den ikoniske svenske kjøttbollen.

Ikea fortalte at plantebollen har fire prosent av klimaavtrykket til en tradisjonell kjøttbolle. Den er laget av protein fra erter, mel, epler og poteter.

- Vi har jobbet hardt for å lage et velkjent klassisk Ikea-produkt som er mer bærekraftig, for mange av våre kunder som elsker kjøttboller, uten at den skal gå på kompromiss med teksturen og smaken, skrev Ikea i denne pressemeldingen i juli.

- Den skal smake helt likt som den tradisjonelle kjøttbollen, og den skal være en erstatning for kjøttbollen, sier Gudrun Lægreid, pressekontakt i Ikea Norge, til Dagbladet.

Plantebollene vil bli servert akkurat slik som de gamle kjøttbollene - med potetmos, tyttebærsyltetøy og fløtesaus. Meningen er at forbrukerne ikke skal merke forskjell.

Foreløpig vil du både kunne kjøpe de tradisjonelle kjøttbollene og plantebollene. Målet er likevel å etterhvert droppe de klassiske bollene laget på kjøtt.