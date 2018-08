Ikea legger ned tre steder i Norge

Møbelgiganten Ikea stenger alle servicesentrene i Norge.

Ikea i Norge skal kutte 10 prosent av kostnadene og legger derfor ned tre servicesentre rundt om i Norge, opplyser de i en pressemelding tirsdag kveld.

Knutepunktene ligger på Skøyen i Oslo, i Tromsø og i Ålesund.

– Vi skal stenge alle tre servicesentrene i Norge. Det ser vi på som en tung avgjørelse, for vi har aldri stengt noe før, opplyser Ikeas Norgessjef Clare Rodgers.

- Ikke lønnsomt

Det er kun to-tre år siden disse servicepunktene ble etablert for å komme tettere på kundene.

- Men de har vist seg å ikke være lønnsomme, så det tar vi nå konsekvensen av, sier senior kommunikasjonsrådgiver, Troels Normann Mathisen, til Nettavisen tirsdag kveld.

Hensikten med «Ikea Service & Pick-up Point», var at du skulle kunne handle på Ikea.no og hente varene der - og samtidig få «inspirasjon» til innredningen.

- Ingen får fyken

Ifølge Mathisen, kommer ingen av de 50 ansatte som blir berørt til å få fyken.

- Nei, de vil få tilbud om andre jobber i Ikea-systemet eller sluttpakke, sier han til Nettavisen.

Nedleggelsene vil finne sted i 2018.

- Skal tenke mer på kunden

Samtidig innrømmer Ikea at må rigge seg bedre for fremtiden:

– I dag finnes det mange eksempler på at vi jobber på en måte som passer oss best, ikke kunden. Vi må tenke mer på hva kunden trenger og mindre på hva som hindrer oss. I dag forventer kundene at de finner nøyaktig de samme produktene på IKEA.no som på varehuset, og fra og med 1. september vil de kunne få nettopp det, lover Ikeas Norgessjef Clare Rodgers.

I løpet av 2019 skal digitale planleggere for både kjøkken, madrasser og garderobeskap være på plass.

Ikea vil også redusere leveringstiden ved å etablere sentrallagre på Vestby og på Leangen innen et par år.

Syv varehus i Norge

Svenske Ikea ble etablert av Ingvar Kamprad i 1943 og hadde i 2017 194.000 ansatte.

Visjonen er klar: «Å skape en bedre hverdag for de mange menneskene».

I Norge finner du varehuset på Forus, Furuset, Slependen, Sørlandet, Ringsaker, Åsane og Leangen.

