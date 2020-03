Ikke bli trist, bli pissed!

Det er så feigt og uangripelig å si «trist».

Av Kadra Yusuf, journalist og samfunnsdebattant.

Innlegget ble først publisert på hennes Facebook-vegg, og er gjengitt med tillatelse.

Stadig oftere ser jeg at politikere bruker ordet «trist».

Senest nå på fredag holdt Erna Solberg en pressekonferanse om tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen, som ba om å få gå av på grunn av etterlønnsskandalen, hvor han ble tatt i å motta to offentlige lønninger samtidig. Han fikk lønn både som statssekretær og som ordfører. En årslønn som tilsvarer litt under to millioner i året. Trist?

Ap liker også ordet «trist». Da Aftenposten avslørte at Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal har krevd tusenvis av kroner fra Stortinget for en del reiser som aldri har funnet sted, og fikk godtgjørelse for å ha vært på sin hytte og private reiser i utlandet, så var det også «trist». Liadal hadde levert fiktive reiseregninger på ca 60.000 kr. «Først og fremst en veldig trist sak», sa lederen i Rogaland Arbeiderparti den gang. Really? Trist? Ingen andre ord som passer?

Det er også «trist» hos Frp viser det seg. Mazyar Keshvari leverte 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner.

Det er så feigt og uangripelig å si «trist»

Og så er det også alle partiene som tar seg dyre ferier og fester på skattebetalerens regning. Dette skrev Aftenposten også om. Om alt fra hvordan Venstre brukte 44.000 kroner på å feire bursdagen til Ola Elvestuen, eller da parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, og fem andre stortingsrepresentanter, ferierte gratis i tre døgn på felleskapets regning i en villa i Toscana. Sp beklaget.

Også i Arbeiderpartiet er man rause mot hverandre. Partiet har brukt 6.1 mill på «velferdstiltak og fest» fra 2013 til 2017. Frp brukte 1.4 mill på sine «velferdstiltak» bare i 2017. Det er altså 57 ganger mer enn statsansatte bruker, ifølge Aftenposten. I dag (søndag, red.anm.) er en av toppsakene i VG at Frp-topp Alf Erik Andersen i desember fikk lønn som både statssekretær og som ordfører. Andersen tiltrådte som statssekretær 29. november i fjor og jobbet i Oslo. Frp-toppen tjente dermed rundt 80.000 kroner i hver av stillingene i desember måned, totalt 160.000 kroner.

Dette er bare noen få av sakene i politikerlandskapet. Jeg lurer på hvorfor partitopper er «triste», og ikke er mer pissed på vegne av alle hardtarbeidende Stortings- og lokalpolitikere.

Jeg lurer hva på slags pr-rådgivere som har overbevist politikere at de skal bruke ordet «trist» når media kommer bankende på døra. Jeg lurer på hvorfor ikke politikerne i Norge ikke er mindre triste, men mer stressa over hva alle disse sakene gjør med vanlige folks tillit til politikere.

DIFIs innbyggerundersøkelse fra 2019 viste at stadig flere nordmenn er interessert i politikk og gjør noe aktivt for å forsøke å påvirke saker som er viktige for dem. Samtidig faller troen på at politikerne lytter til hva de sier, og handler etter innbyggernes beste.

Hadde jeg vært politiker hadde jeg ikke synes det over er trist, men skitskummelt. For mens politikere lirer av seg innøvde fraser som «trist» og «vi beklager», sitter det folk i stuene sine og kjenner på apati. Og det er en farlig følelse.

Makthavere flest vil heller ha en avkoblet enn tilkoblet befolkning å forholde seg til skrev Niels Chr. Geemuylden en gang. Måten politikere svarer på når deres egne blir tatt med buksene nede tyder på at han har rett.