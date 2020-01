Ikke gi bort livet mitt

Å få intime detaljer om egen helsetilstand eller seksualpraksis eksponert for ukjente kommersielle aktører uten at man vet om det, er ikke hvorfor man melder seg inn i ulike nettsamfunn.

Av Grunde Almeland (V), stortingsrepresentant og leder av Frie Venstre

Det er mange grunner til at folk melder seg inn i ulike nettsamfunn som Facebook og Instagram, eller Tinder og Grindr.

Å få intime detaljer om ens egen helsetilstand eller seksualpraksis eksponert for ukjente kommersielle aktører uten at man vet om det, er aldri en av dem.

Detaljert informasjonsdeling

Forbrukerrådets avsløring av at Grindr deler detaljerte data om sine brukere med annonsører uten at brukerne har visst om det, har slått tungt ned i miljøet som bruker denne appen.

Dette er informasjon som i verste fall kan sette liv i fare i land hvor homofili er forbudt eller tabubelagt

Appen er et sted der skeive kan møte nye folk, chatte, flørte og kanskje finne kjærligheten eller bare et kortvarig eventyr med en interessant person man ellers ikke ville møtt.

Kommersielle krefter ser potensialet

Som alle nettsamfunn som opplever suksess og vekst i brukere, så kommersielle krefter et potensiale til å tjene penger på tiden folk bruker i denne appen. Det er i utgangspunktet ikke noe galt i det.

Utviklere av apper må også tjene penger, og dersom man ikke ønsker å ta betalt for tjenesten fra de som bruker dem, så er annonser en god måte å sikre seg en inntekt.

Noen blir rike av det, andre lykkes ikke og går kanskje konkurs. Det er slik et fritt marked skal fungere.





Respekt for brukerne

Samtidig er det helt avgjørende, både moralsk og juridisk, at virksomheten respekterer brukerne sine. Grensene for hva som er greit, og hva som ikke er greit, har utviklet seg over tid, men er ganske nylig vedtatt som lover i europeiske land, gjennom GDPR.

Dette er et lovverk som gir forbrukere rettigheten til å kontrollere egne data, å få vite nøyaktig hva de brukes til, og mulighet til å slette dem når man vil.

Brudd på grunnleggende rettigheter

Selv om den teknologiske utviklingen går fort, betyr ikke det at vi skal gi opp og akseptere at man bryter grunnleggende rettigheter.

Det er særlig viktig når informasjonen man utveksler i et nettsamfunn er av ekstremt privat og personlig karakter, som seksuelle preferanser eller kjønnssykdommer.

Derfor er Grindrs tillitsbrudd overfor sine brukere så alvorlig.

Ikke bare fordi det er ubehagelig at intime detaljer deles, men fordi dette er informasjon som i verste fall kan sette liv i fare i land hvor homofili er forbudt eller tabubelagt.

Fordi det bare er én app, der «alle andre» er, må man være der, eller være alene. Det gjør det enkelt for mange å godta langt mer enn man burde

I Norge har også sensitive personopplysninger særlig beskyttelse. Derfor må vi gå grundig gjennom hva som har skjedd, for å finne ut hvordan vi kan forhindre at dette skjer.

Lover og regler må lages og håndheves

Det er nemlig mulig å overholde retten til et privatliv og samtidig heie på teknologisk fremgang. Man skal ikke bare akseptere teknologiselskapenes overgrep.

Lover og regler må lages og håndheves.

Hvor går grensen for hva man skal akseptere? Hva kan et selskap inkludere i sine brukervilkår, gjerne gjemt bort helt nederst i en lang og kronglete tekst de færreste leser? Er det greit at et selskap forteller et annet selskap hva du liker å gjøre på ditt eget soverom så lenge du har trykket på knappen som indikerer at du aksepterer vilkårene?

Endrede vilkår

Hva når vilkårene endrer seg underveis? Det du meldte deg inn i er ikke nødvendigvis det samme året etter.

For vi kan ikke akseptere at livene våre blir gitt bort, uten at vi vet om det, bare fordi det er en kul app som gjør det

Grindr startet med et inntrykk av å være en åpen plattform, konkurrerte ut andre alternativer og ble standard for svært mange brukere. Så strammet man til grepet og ble til noe annet, uten at det er alt for mange alternativer å gå til.

I praksis står mange igjen uten reell mulighet til å velge bort tjenesten. Det tydeligste eksempelet på dette er Facebook. Fordi det bare er én app, der «alle andre» er, må man være der, eller være alene. Det gjør det enkelt for mange å godta langt mer enn man burde.

Flere er avslørt

Grindr og flere andre apper har nå blitt avslørt, og det kommer til å bli en prosess i rettsapparatet i flere land. Det er liten tvil om at de har brutt loven, og må straffes for det.

Men andre apper, andre nettsamfunn, vil fortsette å tøye grensene, for å tjene penger eller for å lage enda mer målrettede produkter som folk etterspør.

Etikk, moral og juss

Om personvernet og privatlivets fred skal overleve teknologiutviklingen, trenger vi fokus på etikk, moral og juss i teknologiselskapene.

Forhåpentlig vil Grindr-saken bidra til mer debatt, mer kunnskap og en ny praksis, der flere vil tenke seg om flere ganger, før de gir en app ubegrenset tilgang på livet sitt, og alle de hemmelighetene det innebærer.

For vi kan ikke akseptere at livene våre blir gitt bort, uten at vi vet om det, bare fordi det er en kul app som gjør det.