Ikke lenger lov - fjernes

Bergen kommune tar grep. I Oslo raser debatten videre.





Du ser el-sparkesyklene overalt, henslengt på smale fortauskanter, rett utenfor døren din når du haster til jobb.

En av fire ønsker et totalforbud mot elektriske sparkesykler, like mange sier de har kjørt el-sparkesykler i fylla, viser en fersk undersøkelse.

Nå tar Norges nest-største by affære: Parkerte el-løperhjul som hindrer at gående, syklende og andre myke trafikanter kommer seg fram, vil bli flyttet, opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

I Oslo raser også debatten, uten at det foreløpig er tatt noen grep som i Bergen.

Les også: Hver fjerde nordmann vil ha totalforbud mot elsparkesykler

Vegtrafikkloven gir kommunen hjemmel til å fjerne gjenstander som er til hinder for ferdselen.

Fredag 26. juni ble et stort antall el-løperhjul plassert ut i gater og byrom i Bergen sentrum for utleie - uten avtale med politiet eller kommunen. Kommunen har bedt selskapet som står bak om å fjerne disse og varlser at alle el-sparkesykler som hindrer ferdselen, vil bli fjernet.

Sperrer el-sparkesykkelen hele eller deler av fortauet, er det ikke lenger innenfor.

1500 kroner for oppmøte - 250 kroner per el-sparkesykkel

Ved feilparkering vil Ansatte i kommunens parkeringsavdeling sørge for at el-sparkesyklene blir fjernet. Så vil de bli flyttet på lager.

Selskapet som eier dem, vil så bli varslet. Kommunen tar foreløpig ingen gebyrer, og prisen for uthenting fastsettes av Bergen Bilhjelp og Hordaland Redning.

De vil kreve 1500 kroner for oppmøte, inkludert henting av én sykkel, 250 kroner per ekstra sykkel samt 50 kroner per døgn for lagring.

Trygg Trafikk vil ha strengere regulering

Trygg Trafikk var enige i regjeringens beslutning i fjor om å likestille el-sparkesykkel med vanlig sykkel, men ønsker en strengere regulering.

– Frislippet vi så i fjor, skapte nærmest over natten store endringer i trafikken, og verken trafikanter eller myndigheter var forberedt på el-sparkesykkelbølgen. Både fotgjengere, bilister og syklister fikk plutselig en helt ny trafikantgruppe å forholde seg til, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

I spørreundersøkelsen fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring svarer også halvparten av de spurte at de ønsker forbud mot elsparkesykler om natten.

Les også: Danmark vurderer hjelmpåbud for elsparkesykler

Det finnes ingen promillegrense for bruk av slik sykkel, men undersøkelsen viser at mange kjører slik sykkel i beruset tilstand, og gjerne uten hjelm, spesielt i Oslo.

– Vi mener myndighetene bør revurdere om man skal tillate utleie på tider av døgnet hvor brukerne ofte er berusede personer, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.