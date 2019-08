Ikke nye funn av E. coli i vannprøver i Bergen

Det er ikke funnet ytterligere E. coli- eller koliforme bakterier i vannprøvene for deler av Fana og Ytrebygda i Bergen som ble tatt torsdag.

Vann- og avløpsetaten avventer resultatene av de øvrige prøvene før de tar stilling til om kokevarselet kan oppheves. Kokevarselet kan tidligst oppheves lørdag, opplyser Bergen kommune. Kommunen må ha to rene prøver på rad for å kunne avblåse kokevarslet.

Torsdag ettermiddag ble det innført kokevarsel for drikkevannet i deler av Ytrebygda og Fana i Bergen etter at det i rutineprøver ble funnet spor av E. coli. I tillegg til privatpersoner er også en rekke skoler, barnehager og sykehjem rammet av kokevarselet. Bergen kommune omtaler kokevarselet som et føre var-varsel.

Rett etter månedsskiftet ble det igjen utstedt kokevarsel for drikkevannet i nærliggende Askøy kommune etter nye funn av E. coli-bakterier i 125-bassenget på Øvre Kleppe. Dette kokevarselet opprettholdes på ubestemt tid.

