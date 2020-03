Ikke slapp av, Norge - men vi har klart det!

Tallenes tale er klar: Vi har ridd av koronastormen. Etter påske begynner den vanskelige balansegangen mellom mer normalitet og fortsatt unntakstilstand.

Regjeringen og helseekspertisen skal i neste uke stake ut kursen Norge og nordmenn må følge i de første ukene etter påske. De siste dagene har vi hørt flere statsråder si at det ser bra ut, og at de håper og tror på oppmykning av enkelte av tiltakene.

Og det ser virkelig bra ut!

De offisielle tallene viser stor nedgang i antall registrerte smittede siden fredag 27. mars. Samtidig vet vi at dette tallet kan være en upålitelig målestokk på utviklingen, siden det er et produkt av hvor mange og hvilke personer som blir testet. Imidlertid har testkriteriene og antallet tester vært relativt konsistente i dagene før og etter fredag, slik at disse tallene bør kunne illustrere den reelle utviklingen.

En udiskutabelt bedre indikator på smitteutviklingen er antall sykehusinnleggelser. Her har utviklingen vært ganske parallell med registrerte smittede. I tiden før fredag havnet i snitt 30 nye koronapasienter på sykehus hver dag. Etter fredag har økning blitt redusert til 4 (!) per dag, og to ganger de siste fem dagene har det gått ned. Tilsvarende for de aller sykeste, som må på intensiv og i respirator; her er økningen omtrent halvert fra før fredag til etter fredag.

Ny risikovurdering lages nå

Dermed har Folkehelseinstituttet et særdeles oppløftende grunnlag for sin nye risikovurdering som skrives i disse dager. De mangler riktig nok et kvalitativt anslag for antall reelt smittede, slik testingen av mer enn 6000 personer uten symptomer har gitt på Island. Inntil vi har fått gjort en slik testing her til lands, kan de islandske resultatene brukes til å forsiktig anslå at en av tusen er smittet her til lands.

I sum peker disse signalene, tallene og anslagene mot én konklusjon: Noen av smitteverntiltakene vil bli fjernet eller myknet opp umiddelbart etter påske.

Men hvilke - og hvordan? Nå vil det ikke overraske om hensynet til personlige belastninger - både økonomiske og mentale - og samfunnsøkonomiske konsekvenser veies opp mot smitteverntiltakene i større grad enn i de to første rundene.

Vi har også bevist både for oss selv og for myndighetene, at nordmenn er kapable til å legge om livene våre nærmest på timen. Det vil derfor være mulig å ta litt mer risiko nå, forutsatt at vi overvåker utviklingen løpende og kan stramme til raskt ved behov.

Skoler, barnehager og hytter

Det er grunn til å håpe at skoler og barnehager åpner i en eller annen form tredje påskedag. En mulighet er å slippe halvparten av elevene inn på skolene, slik at man kan kombinere ordinær skolegang med størst mulig grad av sosial distansering.

Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til barn og smitterisiko, slik denne kinesiske studien i The Lancet beskriver. Vi skal ikke underslå den potensielle faren for smitteoppblomstring som ligger i en skoleåpning.

Hytteforbudet står også for fall når påskeferien er over og man ikke lenger kan argumentere med at vi belaster helsevesenet unødig med å brekke armer og bein i skiløyper og alpinanlegg. Da kan den potensielle gevinsten av at folk kommer seg bort fra mer smitteutsatte tettbefolkninger og til rurale hytteomgivelser vurderes som større enn risikoen for de kommunale helseapparatene.

Restauranter, frisører, tannleger og fotballen

I takt med at vi blir mindre engstelige og mer vant til den nye hverdagen, vil det trolig også bli marked for å åpne flere spisesteder igjen, om enn med nye serveringsordninger og slik at både gjester og ansatte kan overholde en meters-regelen.

Men hva med frisørsalongene, fysioterapeutene og tannlegene? Her blir dilemmaet at enten må de holdes stengt så lenge det er koronasmitte i landet, eller så må en kombinasjon av praktiske tiltak og en viss grad av smitterisiko vurderes som tilstrekkelig for åpning. Den beslutningen kommer neppe i denne runden, og det er fortsatt liten sjanse for å få klippet seg profesjonelt før 17. mai.

Da er det mer sannsynlig at fotballsesongen kommer i gang i en eller annen form i mai. Nå har Norsk Toppfotball nettopp bestemt at spillerne i eliteserien og første divisjon kan begynne å trene i små grupper. Og kampene kommer trolig til å bli spilt med sterkt begrenset antall publikummere på tribunene, som til gjengjeld bør heie ekstra høyt på sine helter.

De som håper på utenlandsferie i sommer, er avhengige av utenlandske turister eller arrangerer festivaler og store konserter, må trolig vente lenger før de ser noe lys i enden av tunnelen.

Det blir en rar, men fin nasjonaldag

Apropos 17. mai. Den blir ulikt alt annet vi har opplevd siden andre verdenskrig. Uansett; feire skal vi. Mer avdempet, i mindre grupper og i trygg avstand til hverandre. Vi skal rope «hurra for Norge» selv om vi er fæle på håret. I den fineste finstasen skal vi juble for at vi har klart dette sammen - selv om det er langt igjen til full normalitet.