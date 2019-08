Ikke ta brodden av klimastreiken, Trine

Kulturminister Trine Skei Grande (V) vil gi skoleungdommer fri for å klimastreike. Da legger hun samtidig en klam hånd over hele streiken.

Det er en underlig sak, dette:

I vår var omlag 10.000 elever i streik for klimaet, som en protest mot oss voksne - som etter deres mening reagerer for sakte mot klimatrusselen.

Den gangen ble mange av de oppmøtte elevene lurt av NRK Satiriks foran Stortinget - som blant annet kunne love stopp i all oljeleting straks - på vegne av regjeringen.

Den falske statsråden i Thomas Teiges skikkelse kunne også love at fraværet skulle strykes, fordi - som han sa det: hvem maste om fravær da nordmenn kjempet mot nazistene? Til stor jubel fra mange av elevene.

Jeg personlig hadde ikke sans for denne "satiren", rett og slett fordi mange av ungdommene ikke hadde forutsetninger for å skjønne at de ble lurt. De ble bare gjort narr av.

I dag er det Trine Skei Grande som forvirrer, og som vil overta elevenes streik. Det samme ville tidligere statsminister Gro Harlem Brundland (Ap) i går.

Til VG sier Skei Grande at «vi trenger ungdommer som bryr seg og som har meninger».

Ja, det gjør vi. Men vi trenger også ungdommer som kan stå for sine meninger. Det tillater vi dem ikke dersom vi luller dem inn falske forestillinger om at engasjement ikke koster noe, eller er noe som skal «godkjennes».

Vi voksne må ta inn over oss at ungdommenes streik er en aksjon mot oss. Trine Skei Grande må ta inn over seg at streiken er en aksjon mot regjeringen.

Trine Skei Grande er ingen "kompis". Trine Skei Grande er både voksen og medlem av regjeringen. Hun må derfor ta inn over seg at streiken er en aksjon mot henne.

Ungdommene mener nemlig at regjeringen ikke gjør nok.

Det kan vi være enige eller uenige i. Men uansett må regjeringen, og Trine Skei Grande, ta dem på alvor. Anerkjenne at for ungdommene er dette så viktig at de er villige til å skulke skolen. Ikke omfavne aksjonen og gjøre den meningsløs. Det er paternalisering. Hersketeknikk.

Heldigvis har kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) skjønt det, og sagt at dette ikke er opp til regjeringen å mene noe om.

For å sammenlikne:

I Norge og mange vestlige land har vi lang tradisjon for politiske streiker. Om ulike regjeringer innførte hindringer for den kraftkrevende industrien, for eksempel, kunne industriarbeidere i Odda, Sauda og Sunndalsøra gå til politisk streik.

Arbeiderne ble da selvsagt trukket i lønn. Om de ikke var blitt det, var det jo ikke lenger deres aksjon - men industriens, eller arbeidsgivernes.

Vi kan også se østover, til land vi ikke liker å sammenlikne oss med:

Den såkalte Folkerepublikken Kina har lang tradisjon med å gi folk fri for å kunne stå langs gater og streder og vifte med flagg for å vise den folkelige begeistringen hver gang noen i Sentralkomiteen viser seg utendørs.

Ved å gi ungdommene fri, følger vi i kinesernes fotspor. Da er det ikke lenger en streik. Da er det en regjeringsoppnevnt markering for å vise at vi alle sammen er veldig opptatt av «klima og miljø og sånt».

Det hadde ikke jeg giddet å være med på om jeg var 15-16 år.