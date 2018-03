Indere funnet i massegrav i Irak

39 indiske bygningsarbeidere som ble bortført av IS i Irak i 2014, er blitt funnet i en massegrav.

DNA-tester bekrefter at det er bygningsarbeiderne som er begravet i landsbyen Badush, ifølge Indias utenriksminister Sushma Swaraj.

Inderne arbeidet for et bygningsfirma i storbyen Mosul da den ytterliggående islamistgruppa IS erobret store deler av Nord-Irak i 2014. På dette tidspunktet jobbet det rundt 10.000 indere i Irak.

Etter å ha blitt bortført ble bygningsarbeiderne flyttet til Badush, nordvest for Mosul. Her fant irakiske myndigheter en jordhaug som viste seg å være massegraven.

Flesteparten av de 39 arbeiderne kom fra fattige familier i delstaten Punjab i Nord-India.

(©NTB)

