India kan ha funnet savnede fjellklatrere

Fly som deltar i letingen etter åtte savnede fjellklatrere i India, har observert fem omkomne mennesker på fjellet Nanda Devi.

En talsmann for lokale myndigheter, Vijay Kumar Jogdande, opplyser at det trolig er fem av de savnede fjellklatrerne som er funnet.

Han sier letingen etter de resterende tre klatrerne vil fortsette tirsdag, men frykter at de kan ha blitt tatt av et stort snøskred som rammet området de befant seg i.

Indiske tjenestemenn og forsvaret i landet diskuterer nå hvordan de omkomne skal hentes ned fra fjellet.

– Det er alltid en fare for at de som går for å lete blir sittende fast, sier Jogdande.

Blant de åtte klatrerne er det fire briter, to amerikanere, en australier og en inder. Inderen er guide og representerer et indisk fjellklatrerinstitutt, opplyser de lokale myndighetenes talsmann Vijay Kumar Jogdande.

Ekspedisjonen ledes av den britiske fjellguiden Martin Moran, som har besteget Nanda Devi to ganger tidligere.

7.816 meter høye Nanda Devi ligger i den indiske delen av Himalaya og er landets nest høyeste fjell. Klatrerne skulle imidlertid bestige østtoppen, som er 6.477 meter høy og aldri tidligere besteget. De skulle etter planen ha returnert til base camp fredag, skriver Reuters.