India er det landet utenfor EØS det kommer flest innvandrere til Norge fra. – Folk blir ofte overrasket, sier UDI-direktøren.

– Folk blir ofte overrasket når jeg sier at India er den klart største nasjonaliteten som kommer fra utenfor EØS-området. Innvandrere fra India får lite oppmerksomhet. Jeg tror det skyldes også at det er veldig få problemer knyttet til den gruppen, sier direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) Frode Forfang til NTB.

Han sier at det stort sett er høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere og deres familier som kommer fra India: ingeniører, leger og mange ansatte i IT-bransjen.

– De gjør det bra. Vi hører mest om de gruppene som det er knyttet integreringsutfordringer, sier Forfang

70 prosent i IT

De siste fem årene har 14.058 personer fra India fått oppholdstillatelse.

– Det har økt over noen år, men det er de to siste årene at India har vært den største enkeltnasjonaliteten utenfor EØS.

En stor andel indere kommer hit gjennom familiegjenforening med folk som allerede har opphold og arbeid i Norge. Blant arbeidstakere fra India med registrert næring, er cirka 70 prosent registrert med «informasjon og kommunikasjon» som næring.

I 2018 fikk 3.064 indere innvilget oppholdstillatelse, mens tallet hadde steget til 3.657 i fjor. Filippinene er nummer to på listen, med 2.014 personer i fjor og 12.559 de siste fem årene

Hele listen

Mange av landene som ofte forbindes med innvandring til Norge, er ikke engang på topp-ti-listen.

– Somalia, Irak, Afghanistan og Pakistan er for eksempel ikke på listen, sier Forfang.

Før India inntok toppen i 2018, var det Syria som lå på topp, med 2.788 personer i 2017. I fjor var det 959 syrere som fikk innvilget oppholdstillatelse.

Totalt fikk 24.220 borgere fra land utenfor EØS-området opphold i Norge i fjor.

Slik ser hele topp-ti-listen ut:

India: 3.657

Filippinene: 2.014

USA: 1.596

Kina: 1.240

Syria: 959

Eritrea: 913

Ukraina: 902

Russland: 783

Serbia: 781

Thailand: 746

Andre land: 10.629

