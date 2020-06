India: Registrerer opp mot 10.000 nye smittetilfeller daglig

IKKE UNDER KONTROLL: Antall smittetilfeller i India er det femte høyeste i verden. Indiske myndigheter har fått kritikk for at nedstengningen har rammet økonomien svært hardt, men likevel ikke har fått kontroll med smittespredningen. Bildet viser et veggmaleri i New Delhi 8. juni. Foto: Anushree Fadnavis (Reuters)