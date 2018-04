Indias statsminister til Kina

Indias statsminister Narendra Modi reiser til Kina for et uformelt møte med president Xi Jinping i Wuhan, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Det er ventet at et omstridt grenseområde mellom de to landene vil stå øverst på agendaen. Det vil trolig også frihandel og «stabiliseringen av militære bånd», ifølge det kinesiske nyhetsbyrået.

Forholdet mellom Asias to største land, som deler en 4.000 kilometer lang grense, er ofte anstrengt.

Spenningene økte i fjor over et grenseområde ved Doklam i Himalaya, et ubebodd platå midt imellom Kina, India og Bhutan.

