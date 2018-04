Indisk filmstjerne dømt for å ha drept sjeldne antiloper

Bollywood-stjernen Salman Khan ble torsdag kjent skyldig i å ha drept to sjeldne antiloper for 20 år siden og risikerer seks års fengsel.

Straffeutmålingen skulle fastsettes senere på dagen. Han er ventet å få mellom ett og seks års fengsel for å ha skutt de to hjorteantilopene i 1998.

Khan er kjent som Bollywoods «bad boy», og spiller vanligvis rollen som den tøffe mannshelten.

Ifølge Forbes hadde han i 2017 en inntekt på 37 millioner dollar, tilsvarende nær 290 millioner kroner. Han er dermed en av verdens ti best betalte skuespillere.

Hundrevis av fans møtte torsdag fram foran rettsbygningen i delstaten Rajasthan for å vise ham støtte og få en glimt av helten sin.

Filmstjernen har nektet for at han skjøt de to antilopene i et dyrereservat vest i India i 1998. Tre andre Bollywood-stjerner sto tiltalt for å ha deltatt på jaktturen, men de ble frikjent som følge av mangel på bevis.

Khan ble i 2015 først dømt til fem års fengsel for å ha kjørt ned og drept en hjemløs mann i 2002, men han ble frikjent i ankesaken. Saken er anket til høyesterett der den ennå ikke er behandlet.

