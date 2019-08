INF-avtalen er død

Både Russland og USA bekrefter at de har trukket seg fra INF-avtalen, som siden 1987 har forbudt bruk av mellomdistanseraketter.

– USAs tilbaketrekking fra traktaten trer i kraft i dag, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo i Bangkok fredag, der han deltar på ASEAN-toppmøtet.

– Den 2. august, på USAs initiativ, har traktaten mellom Sovjetunionen og USA blitt brutt, opplyser det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

– Russland er alene ansvarlig for traktatens sammenbrudd, sa Pompeo.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg bruker nær identisk formulering:

– Russland bærer det fulle ansvar for traktatens sammenbrudd, sier Stoltenberg i en uttalelse.

– Vi beklager at Russland ikke har vist villighet og ikke foretatt noen grep for å vende tilbake til landets internasjonale forpliktelser. Det er ikke utholdelig å være i en situasjon der USA fullt ut holder seg til avtalen, mens Russland ikke gjør det, sier Stoltenberg.

USAs utenriksminister Mike Pompeo legger skylden for INF-traktatens sammenbrudd på Russland. Foto: AP / NTB scanpix

Russland foreslår mellomløsning

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov oppfordrer USA til å gå med på en pause i bruk av mellomdistanseraketter for å erstatte avtalen.

– Vi har foreslått overfor USA og andre NATO-medlemmer å vurdere kunngjøring av et midlertidig opphold i bruken av mellomdistanseraketter, sier Rjabkov til det statlige nyhetsbyrået TASS.

Avtalen ble inngått i 1987 av USAs daværende president Ronald Reagan og Sovjets leder Mikhail Gorbatsjov.

Den forbød de to stormaktene å benytte seg av landbaserte mellomdistanseraketter og utskytingsrampene de avfyres fra. Forbudet gjaldt raketter med både atomstridshoder og konvensjonelle sprengladninger.

Anklager hverandre

Russland og USA har beskyldt hverandre for å bryte avtalen.

USA og NATO er spesielt skeptisk til det russiske rakettsystemet SSC-8, i Russland kalt 9M729. Ifølge USA og NATO er rakettene i strid med INF-avtalen fordi de har lenger rekkevidde enn det raketten tillater. Rakettene kan bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel, ifølge USA og NATO.

Russland har avvist påstandene og hevder på sin side at det er USA som har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter.

USA har også vært misfornøyd med at INF-avtalen bare har lagt begrensninger på USA og Russland, og ikke på Kina. Det er et argument også Russland har vist til, har Stoltenberg sagt tidligere. NATO-sjefen har tatt til orde for en ny versjon av INF som omfatter flere land.