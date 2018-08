Infowars Alex Jones ble sensurert av giganter - det har gitt ham en enorm boost

Folk laster ned Infowars-appen på mobilen over en lav sko etter at tjenesten ble bannlyst.

Tidligere denne uken ble det kjent at teknologigigantene Facebook, Apple, Spotify og Google tilsynelatende koordinert gikk inn for å kaste ut den kjente radioverten og konspirasjonsteoretikeren Alex Jones og hans Infowars fra sine plattformer.

Spesielt oppsiktsvekkende var det at Facebook stengte fire sider tilknyttet Jones, etter at Mark Zuccerberg tidligere har forsvart hans rett til å spre sine konspirasjoner.

Infowars er kjent for å drive en kombinasjon av høyrepopulistisk nyhetsformidling, samt til dels ville konspirasjonsteorier om alt fra at topper i det demokratiske partiet er aliens, til påstander om at skytetragedier aldri har funnet sted.

Tiltaket har blitt møtt med både applaus, men også kritikk - ikke minst fordi det å bannlyse tjenesten både gir dem oppmerksomhet og mulighet for videre vekst.

Og det er nettopp det som nå ser ut til å skje.

Infowars kjører nå en knallhard kampanje hvor de ber folk laste ned deres mobilapper, og bruker konseptet at teknologigiantene har gått «til krig» mot dem for alt det er verdt.

De får også støtte fra Trump-administrasjonen:

A Democrat Senator openly admitting that Big Tech's censorship campaign is really about purging all conservative media.



How long before Big Tech and their Democrat friends move to censor and purge @BreitbartNews, @DailyCaller and other conservatives voices from their platforms? https://t.co/sFS7mr8Pco