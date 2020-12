Inga Marte setter ideologi foran elevenes frihet

Arbeiderparti-byrådet, med SV i spissen, har hatt som prestisjeprosjekt å vrake fritt skolevalg helt siden de kom til makten i Oslo i 2015.

Av Mehmet Kaan Inan, utdanning- og kulturpolitisk talsperson, Oslo Høyre

Dette er et debattinnlegg.

Når vi i Høyre har utfordret dem på hva som er alternativet, har de skjøvet inntaksutvalget foran seg. Når inntaksutvalget la frem sin anbefaling etter at de fikk i oppgave fra byrådet om å komme på en ny inntaksordning, konkluderer de med at fritt skolevalg er den mest rettferdige ordningen vi har.

Urovekkende informasjon

I lang tid har det kommet frem urovekkende informasjon i forbindelse med byrådets «tillitsreform», hvor det har kommet bekymringsmeldinger fra blant annet Mobbeombudet om at utviklingen i Oslo-skolen går i feil retning.

Læringsmiljøteamet, som er Oslo kommunes fremste på skolemiljø sluttet på dagen i protest, og lista er lengre.

Inntaksutvalget i Oslo kommune har vurdert ulike alternativer til dagens fritt skolevalg i Oslo, og konkluderte i sin egen rapport om at fritt skolevalg er den mest rettferdige løsningen for elevene i Oslo. Selv med denne konklusjonen prøver Inga Marte Thorkildsen og Raymond Johansen å skape tvil om utvalgets konklusjon og anbefalinger.

Mer tid til de viktige tingene

Jeg kunne ønske byrådet brukte mer tid på de viktige tingene i skolen som haster.

De statlige kartleggingsprøvene i 1.-3. klasse viser at stadig flere Oslo-elever havner under kritisk grense i lesing og regning de siste årene. Nasjonale prøver viser at langt flere elever i 5. klasse er på det laveste nivået i lesing og regning. Færre elever er på det høyeste nivået.

Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen har kjørt en ulogisk kampanje mot regjeringens nye forslag til fritt skolevalg i hele landet. «Bare se på Oslo!» skriker byrådslederen og byråden for utdanning.

I motsetning til dagens byråd, vil jeg heller be andre byer se til Oslo for å se hvor godt forankret fritt skolevalg er blant elevene i Oslo. Det er den mest rettferdige og den beste løsningen.

Ideologiske skylapper

Fritt skolevalg gjør at elever kan bytte fra et sosialt miljø de ikke liker seg i, til noe som passer dem bedre. Oslo-skolen har lenge vært best på sosial utjevning, og en av nøkkelfaktorene har vært at man møtes på tvers av kulturer, tradisjoner og miljø på de videregående skolene.

Kan ikke Raymond Johansen og Inga Marte Torkildsen bare være ærlige mot elevene og foreldrene?

Deres ideologiske skylapper er ikke i samsvar med elevens ønske om å velge skole selv. Byrådets oppkonstruerte bilde av elevene i Oslo går utover friheten deres.

Et lite tips fra Høyre: fokuser heller på hvordan Oslo-skolen kan fortsette å være en skole som utjevner sosiale forskjeller og styrker elevene. Der har dere ikke gjort nok.

