Ingen å ringe hjem til for fulle ungdommer

Ungdom trenger trygge foreldre. Selv om det betyr å stå opp midt på natta og hente en tenåring som er blitt litt for full på fest.

En fersk undersøkelse om hvordan unge har det, viser en liten økning blant de som har lavere terskel for å gjøre litt gale ting. Flere skulker skolen, bruker mindre tid på lekser og har mer problematferd enn tidligere.

Status å drikke seg full

Rusbruken øker også, særlig andelen som oppgir å ha brukt hasj og marihuana. 25 prosent av guttene på siste trinnet på videregående har nå prøvd stoffet, mot 20 prosent for fem år siden. På ungdomsskolen er heldigvis bruken fortsatt ganske lav, selv om det er store forskjeller blant unge i Oslo og resten av landet.

Også den nedadgående trenden vi har sett i alkoholbruk siden slutten av 90-tallet ser ut til å ha stanset opp. Samtidig viser Ungdata at stadig flere unge mener det gir status å drikke seg full.

Mindre skikkelige

I Norge gjør vi mye bra i ruspolitikken, noe som resulterer i at vi lenge har ligget på bunnen av Europa-statistikken over ungdoms rusbruk.

Kun et par land ligger lavere enn oss. Dette er en bunnplassering å være stolt av.

Men noe er i emning. Forskerne mener skikkelighets-trenden vi har sett de siste 10-15 årene er i ferd med å snu. Unge ruser seg mer, er mer utsatt for vold og begår mer kriminalitet enn tidligere.

Hva dette skyldes, er ikke lett å forklare. Det kan være mange faktorer som spiller inn. For eksempel oppgir mange unge at de sliter psykisk, har mindre framtidsoptimisme og skulker mer. Det er ikke så vanskelig å forestille seg at dersom du generelt har det kjipt, er det tøffere å motivere seg for skole og lettere å ty til rusmidler.

Trenden bekreftes av Mia Kværna i ungdomspatruljen ved Asker og Bærum politistasjon, som sier til TV2 at ungdom stadig får et mer liberalt forhold til cannabis.

Tid med foreldrene

Vi vet derimot mye om hva som kan forebygge at unge begynner med rus. Forskning fra Island viser at tid med foreldre er avgjørende. Å rett og slett være sammen med ungene våre er noe av det mest effektive vi kan gjøre for å redusere risiko for dårlige rusvalg.

Det handler om å gå foran med tydelige holdninger, oppdatert kunnskap og interesse for livet til ungdommene. Å gi barna gode råd om hva de kan gjøre og ikke, og å ha klare regler og forventninger til oppførsel og adferd, for eksempel tydelige avtaler om innetider.

En undersøkelse Opinion nylig gjennomførte på vegne av Actis viser at mer enn én av ti ungdommer ikke føler at de kan ringe hjem dersom de har behov for å bli hentet på fest. Samme undersøkelse viser at én av fem sier at de sjelden eller aldri hadde minst én våken forelder da de kom hjem fra fest da de var under 18 år.

Snakk om rusbruk, grenser og innetider

Undersøkelsen kan tyde på at mange unge ikke føler at de har den tillitsfulle relasjonen til foreldrene som kan være så avgjørende for god rusforebygging.

Å bli sett, tatt alvorlig og oppleve at man kan snakke med mamma eller pappa uansett hva som er skjedd, er viktig for at de unge skal stole på oss som foreldre.

Da må de også være trygge på at vi tar imot dem selv om de ikke følger alle avtalte regler og innetider.

Så kjære foreldre: Snakk med ungdommen din om rusbruk, grenser og innetider. Og still opp dersom han eller hun ringer midt på natten for å bli hentet på fest.

Det kan være at det er akkurat da tenåringen din trenger en trygg voksen.