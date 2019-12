Ingen avklaring om de rettssakkyndiges Manshaus-rapport mandag

De rettssakskyndiges rapport om tilregneligheten til draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22) var ventet mandag, men hadde ikke kommet da retten stengte.

Det bekrefter politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

Fristen for avlevering av de rettssakkyndiges rapport om siktede gikk ut mandag, og etter planen skulle konklusjonen bli delt med mediene i løpet av dagen.

– Planen vår bygde på en forestilling om at rapporten kom før arbeidsdagens slutt, men den er per nå ikke mottatt. Jeg har snakket med tingretten og de kunne heller ikke se å ha mottatt den. Det er tingretten som er oppdragsgiver, og når de ikke har fått den før de stengte da legger jeg til grunn at den ikke kommer, sier Strand.

Kommer etter planen tirsdag

Hun forteller at konklusjonen etter planen vil bli delt med mediene tirsdag.

– Da vil vi først varsle de pårørende gjennom deres bistandsadvokater, og så meddele til mediene, forteller Strand.

Manshaus' forsvarer Unni Fries sier mandag ettermiddag til NTB at heller ikke hun har sett noe til rapporten.

– Vi kommer uansett ikke til å kommentere den før vi har fått gjennomgått den skikkelig både på kontoret og med klient. Så det blir nok noen dager fra vi får den til noe eventuelt blir sagt fra vår side, skriver Fries i en SMS.

Manshaus samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse, og rapporten utarbeides av de tre sakkyndige Rita Lyngved, Anne Lill Ørbeck og Helge Haugerud.

Vurderer tilregnelighet

Politiadvokaten sier at dersom de sakkyndige konkluderer med at han var tilregnelig, kan han dømmes til fengselsstraff eller forvaring. Om de kommer til at han var utilregnelig, vil det etter alt å dømme bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

De sakkyndige har blant annet tatt for seg 22-åringens mentale tilstand på gjerningstidspunktet, noe som gir grunnlag for å slå fast om han er strafferettslig tilregnelig eller ikke.

Manshaus ble tidligere mandag fremstilt i Oslo tingrett i sitt femte fengslingsmøte. Politiadvokat Strand begjærte ham varetektsfengslet fram til 6. januar neste år, uten restriksjoner. Hun sier til NTB at grunnen til at de ba om fem, og ikke fire uker slik som tidligere, er jul og nyttår.

