Ingen barn har omkommet i trafikken hittil i år

Ingen barn og unge under 16 år har omkommet i trafikken så langt i år. Statens vegvesen håper at det historisk lave tallet forblir uendret ut året.

– Nå håper vi det ikke blir noen omkomne i løpet av høsten, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens vegvesen til Motor.

Tallet er historisk, ifølge Vegvesenets statistikk som viser at totalt 15 barn og unge har omkommet i trafikken de siste fem årene. Det utgjør et gjennomsnitt på tre barn i året, men det uttalte målet er at det oppnås en nullvisjon i løpet av de neste tre årene.

Også det totale antallet personer som har mistet livet i trafikken i 2019, er historisk lavt. I juli hadde totalt 55 personer omkommet på norske veier. Fortsetter det slik, kan det ifølge Vegvesenets prognose bli under 100 drepte i trafikken i år.

I fjor omkom ett barn i trafikken. Til sammen omkom 108 mennesker i trafikken i fjor.

(©NTB)