Ingen bønn: Moskeene i Oslo er stengt

Ingen moskeer i hovedstaden holder åpent fredag. Alle trossamfunn har stengt dørene for større tilstelninger.

- Ingen vil det skal stenge, om det er moske, kirke eller skole, men når det er et virus der ute, må vi være forsiktige, sier Khalid Mahmoud. Nettavisen møter ham utenfor Cjas-moskeen på Grønland, der han er styreleder. Han er på vei for å sjekke at alt er i orden inne i moskeen, som står tom på en fredag.

Han forteller at nyheten om at moskeen holder stengt, er tatt imot med forståelse.

- Det er ikke så mange som har henvendt seg til oss og spurt om det er stengt, folk vet det er stengt nå. Vi holder stengt så lenge vi må. I første omgang i tre uker, ut november, så venter vi på nye beskjeder fra helsemyndighetene

Moskeene i Oslo fikk pålegg om å holde stengt, da Oslo innførte sosial nedstengning denne uken.

Mens moskeer og andre trossamfunn andre steder i landet kan holde åpent, men unngå ansamlinger av mer enn 50 personer, har trossamfunnene i Oslo fått beskjed om å ikke holde sammenkomster.

Nettavisen tok torsdag kontakt med moskeene i Oslo og Islamsk råd. Alle fortalte at det ikke ville bli noen fredagsbønn, og at moskeene er stengt inntil videre.

- Moskeene har vært veldig flinke

Mustafa Mahmood, informasjonsansvarlig i Islamsk råd Norge sier at moskeene har vært veldig flinke til å overholde smittevernregler og -tiltak.

- De fortsatte også med strenge tiltak i sommer da smittespredningen var lav, sier han.

Flere minoritetsmiljøer i Oslo har hatt og har utfordringer med spredning av koronasmitte.

- Det er helt andre sosiale arenaer som f.eks. sammenkomster og brylluper enn moskeene som har bidratt til smittespredning i minoritetsmiljøer, sier Mustafa Mahmood.

-Her i Oslo har vi ikke hatt ett eneste tilfelle der noen har blitt smittet i moskeene. I Norge tror jeg det har vært snakk om et enkelt tilfelle, sier han.

Han sier at Islamsk Råd har laget brosjyrer på 12 språk, for å forenkle informasjonen til godt voksne og ny ankommende i minoritetsmiljøene.

Noe åpent i kirken

Også søndagsgudstjenestene i kirkene i Oslo blir avlyst.

- Foreløpig har vi avlyst ordinære gudstjenester de neste tre ukene. Begravelser gjennomføres med maksimalt 50 personer. Noen kirkerom er åpne for besøk, men besøkene skal ikke ha karakter av arrangement, sier kommunikasjonsrådgiver Johannes Ek Reindal i Oslo bispedømme til Nettavisen.

- Det jobbes nå mye med å finne digitale løsninger, og vi håper at vi kan åpne mer opp i julen, sier han.

Reindal sier at kirken legger seg tett opp til Oslo kommunes egne retningslinjer (ekstern lenke). Noen arrangementer vil derfor fortsette som normalt.

- Oslo kommune har vernet barn og unge, og det gjelder hos oss også. Aktiviteter for barn opp til 20 år opprettholdes.

Skole på zoom

Islamsk råd sier at mange moskeer flyttet møtene for barn og unge til zoom allerede i mars. Talsperson for Central Jam-E-Mosque World Islamic Mission Norway, som driver moskeen i Åkerbergveien på Grønland, sier til Nettavisen at moskeen har flyttet all undervisning av barn og unge til videomøter på nett.

- Vi har undervisning for barn og unge fire ganger i uka på Zoom, forteller han.

Flere moskeer har også religiøse møter på nett, og bruker Facebook og andre sosiale medier til å spre budskap til sine medlemmer.

Den katolske kirke i Oslo har heller ikke messer, men kirkerommet holdes åpent for ikke-organiserte besøk. Det gjennomføres også begravelser.

Blant andre St. Olavs kirke holder messer på ulike språk, som streames på internett. Du kan gå inn her for å se når ulike gudstjenester på ulike språk holdes, og for å få en påminnelse når gudstjenesten starter.

