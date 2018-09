Ingen brukte bilbelte i dødsulykken på Rjukan

Veteranbilen hadde ikke sikkerhetsbelter.

Dødsulykken mellom Gaustatoppen og Rjukan søndag endte på verst tenkelig vis.

Les også: Politiet frigir navnene på de fem døde i veteranbilulykken

Alle fem døde i krasjen med fjellveggen.

Ifølge Varden viser den foreløpige rapporten fra ulykkesgruppen at bilen - en Cadillac coupe fra 1959 - ikke hadde sikkerhetsbelter.

– Det var ikke montert sikkerhetsbelter i bilen, bekrefter seniorrådgiver Kirsti Huserbråten i Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) i Region sør.

Ifølge vegvesenet er det ikke krav om at veteranbiler skal ha montert bilbelter. NRK skriver at sikkerhetskravene for gamle biler er de samme som gjelder fra den gang bilen ble produsert.

– Det var så godt som ingen sikkerhetskrav til så gamle biler. Sikkerhetskravene begynte for alvor å komme fra 1971, da ble det påbudt med belte, sier inspektør i Statens vegvesen, Sven Hermann Gjesdal til NRK.

Han forteller også at det er få ulykker med veteranbiler.

Mest sett siste uken