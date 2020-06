Ingen demonstrerte for Tony Timpa. Han var velstående og hvit.

Politiet forvolder en manns død, uten grunn. Hvis offeret er lys i huden, avsluttes saken der. Hvis offeret har mørk hud, kaller vi det automatisk rasisme. Hvorfor det?

Du har nok ikke hørt om Tony Timpa fra Dallas, til tross for at hans skjebne er slående lik George Floyd.

(se hele videoen lenger nede)

10. august 2016 ringte Tony Timpa til nødnummeret 911 og ba om hjelp.

Innen 20 minutter var han død.

Timpa ba om hjelp fordi han var schizofren og hadde ikke fått tatt medisinen sin, og var redd. Da politiet dukket opp hadde sikkerhetsvakter allerede tatt på ham håndjern, og politiet tok ham ned i bakken og holdt ham der. De bandt opp beina hans med strips mens han lå og klynket.

Politiet holdt ham hardt ned mot bakken i 13 minutter, mens de lo av ham.

Timpa slutter å røre på seg, og lempes over på en tralle for å få ham inn i ambulansen.

«Håper jeg ikke drepte ham» sier en av politimennene, mens de ler.

Timpa er død.

Ingen av politifolkene lo av George Floyd mens han ble kvelt. George Floyd ringte ikke politiet for å be om hjelp; han ble tatt i en kriminell handling. George Floyd ble ikke holdt i bakken i 13 minutter, men litt under 9 minutter. George Floyd fikk ikke beina bundet opp med strips.

Likevel har du nok aldri hørt om Tony Timpa. Ingen demonstrerte for Tony Timpa. Ingen startet opptøyer for Tony Timpa. Han var jo hvit – og velstående.

Det tok et helt år før saken til Timpa kom opp i lokale medier. Det tok hele tre år før videoen av Timpas arrestasjon – etter å ha ringt om medisinsk nødhjelp – ble offentliggjort. De tre politimennene som var ansvarlig for Timpas død ble tiltalt mer enn to år etter hendelsen, ble frifunnet, og var tilbake på jobb innen en måned etter rettssaken.

Les flere kommentarer av George Gooding

Politiet hadde hevdet i flere år at Timpa ble anholdt fordi han oppførte seg aggressivt. Videoen viste at de løy.

Utviklingen i sakene er forskjellig av naturlig grunner. Floyds dødsfall ble filmet og delt momentant i sosiale medier, hvor det etter hvert ble plukket opp av aktivister og så mediene. I Timpas tilfelle tok det flere år før mediene fikk tvunget politiet til å gi slipp på sin egen video av hendelsen. Innen videoen var offentliggjort, hadde det gått flere år.

Mediene vil ha ferskt blod, det er sånn nyhetsverden fungerer, og på et vis er det forståelig. Det som ikke er forståelig, er hvordan forklaringsmodellen rundt Floyd-drapet utartet seg i mediene, når man vet om tilfeller som Timpas.

Kan vi lese tankene til politimannen som drepte Floyd?

De aller fleste hevder at George Floyd ble utsatt for rasisme, ikke bare brutal politivold. Forklaringen deres har vært at «hvis Floyd hadde vært hvit, så hadde dette ikke skjedd».

Tony Timpas behandling av politiet i Dallas beviser at det ikke nødvendigvis er sant, at «beviset» på at Floyd ble utsatt for rasisme, ikke er gyldig.

Det finnes mange andre hvite som har bøtet med livet på samme måte som Timpa og Floyd; som regel er de ikke velstående. Som regel er de ressurssvake, rusmisbrukere, eller psykisk syke, som jo Timpa også var.

LES OGSÅ: Mange tok et siste farvel med George Floyd

At Timpa var velstående viser oss at mytene om at saken til Floyd må forstås som rasisme bryter ned når man også tenker langs sosial klasse.

Du er ikke trygg fra politiets voldsmisbruk selv om du er velstående.

Politifolk i USA er ikke som politifolk i Norge; de er ofte lavt utdannet, fra lavere middelklasse eller fattigere, de er ikke privilegerte utenom når staten delegerer dem voldsmonopolet. Det er slettes ingen automatikk i at de har noe forkjærlighet for velstående folk som er i klassene over dem, eller med samme hudfarge.

Tony Timpa ble latterliggjort mens han holdt på å dø nettopp fordi han var velstående.

Politimennene som anholdt ham synes det var artig at en velstående mann trengte deres hjelp og ikke hadde kontroll, de synes det var enda mer artig å ha makt over ham, at han tilsynelatende var rusa på noe.

Det veves nå et eventyr i mediene om at kun eller hovedsakelig afroamerikanere blir utsatt for urimelig eller ulovlig politivold i USA, at bare de fattige, de ressurssvake, ender opp som George Floyd.

For hver 10.000 afroamerikanere som blir arrestert, blir 13 drept; tallet for hvite er 17. Omtrent halvparten av de ubevæpnede som drepes av politiet er hvite, til tross for at de arresteres langt sjeldnere enn afroamerikanere. Alle de hvite ofrene for drap utført av politiet forbigås stort sett i stillhet og man later som de ikke eksisterer.

LES OGSÅ: Politimannen har fått en rekke klager

Tony Timpa er død, han møtte en lignende slutt som George Floyd.

Hvis vi fortsetter å late som den utløsende faktoren i Floyds sak var rasisme, så håner vi Tony Timpa og mange andre som har mistet livet av den egentlige årsaken:

Svært mange amerikanske politifolk har for mangelfull trening, stilles for svake krav, og slipper unna med maktmisbruk for ofte, gjerne ved hjelp av fagforeninger.

Fortsetter vi tankegangen om at bare afroamerikanere møter denne skjebnen, kommer flere som Floyd og Timpa til å bli drept, fordi vi aldri når inn til årsakssammenhengen som deres saker har til felles.

Man bygger ikke broer og bygger ikke ned polariseringen mellom mennesker ved å dele dem inn i grupper ut fra hudfarge og late som deres utfordringer ene og alene vil bli påvirket av deres gruppetilhørighet – når vi vet at det egentlig ikke stemmer.

Skal vi løse problemet som rammet både Floyd og Timpa, må vi finne fram til hva de og vi alle har til felles, og kreve at ingen – uansett hudfarge – skal måtte oppleve det disse mennene opplevde.

Det kan vi neppe gjøre under parolen «Black Lives Matter». Vi må tenke større enn hudfarge.